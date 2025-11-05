Augusta, il Comitato “Giù le mani dalla spiaggetta Granatello” presenta un esposto alla Procura

Il Comitato spontaneo cittadino “Giù le mani dalla spiaggetta Granatello”, rappresentato dal portavoce Giuseppe Conca, ha depositato alla Procura della Repubblica di Siracusa un esposto riguardante la Concessione Demaniale Marittima n. 35 del 20/03/2020, prorogata fino al 31 dicembre 2025, relativa alla realizzazione di un punto di ormeggio, punto ristoro, solarium e guest house in località Granatello – Augusta (SR). L’esposto evidenzia presunte irregolarità nella proroga rilasciata dal Demanio Marittimo Regionale, che avrebbe scavalcato il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (P.U.D.M.) approvato dal Comune di Augusta nel febbraio 2025.

Nel documento si segnalano inoltre difformità nei lavori accertate dalla Polizia Municipale, a seguito delle quali il Comune ha revocato la SCIA edilizia e sospeso i lavori. Il Comitato sottolinea che la spiaggetta del Granatello è da anni un luogo di socialità e di mare libero, frequentato in particolare da anziani, persone con disabilità e famiglie, che non potrebbero sostenere i costi dei lidi privati. La mobilitazione cittadina ha già raccolto quasi 1.000 firme a sostegno della tutela del luogo, e il Comune di Augusta ha espresso la propria disponibilità a ricorrere al TAR per difendere la pianificazione comunale. Con questo atto, il Comitato intende ribadire la richiesta di trasparenza, legalità e tutela del bene pubblico, chiedendo alle autorità competenti di accertare ogni eventuale violazione.