Augusta, il comandante generale della Finanza Zafarana inaugura il progetto di legalità

E’ tornato indietro nel tempo, in quel liceo scientifico Saluta, oggi confluito nel Megara, dove si è diplomato nel 1981 prima di intraprendere la carriera nelle Fiamme gialle, il comandante generale della Guardia di finanza, generale di corpo d’armata Giuseppe Zafarana, che stamattina ha fatto tappa ad Augusta, per inaugurare con il primo incontro per i liceali delle quarte e quinte il progetto “Educazione alla legalità economica”.

Giunto all’ottava edizione promosso dal Comando generale d’intesa con il Miur, il progetto è rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie e si propone di concorrere alla formazione dei giovani cittadini, chiamati all’esercizio dei loro diritti e all’adempimento dei propri doveri, anche sotto l’aspetto economico finanziario. Accanto ad una lectio magistralis in piena regola su quali sono i compiti delle Fiamme gialle e i doveri dei cittadini, tenuti a rispettare le regole condivise, che ha tenuto dal palco dell’auditorium “Giuseppe Amato” e preceduto da un video esplicativo, il numero uno delle Fiamme gialle si è lasciato andare anche a qualche ricordo giovanile, di quando era uno studente, bravo negli studi ma molto vivace, in un classe altrettanto turbolenta che, nel primo quadrimestre prese 7 in condotta, con il rischio di non poter fare gli esami di maturità. Poi ha risposto alle domande degli alunni Alessia Miduri, (VA scientifico), Giuseppe Ferro (V classico), Daniel Tringali (V scientifico) e Isabella Piazza (V B linguistico).

“Il primo dovere civico di ognuno di noi è quello di concorrere alla spesa pubblica attraverso i pagamenti delle tasse- ha detto- e chi non paga le imposte danneggia tutta la collettività. Accanto alla cultura del diritto c’è quella dei doveri, tra questi per chi ha ruoli pubblici c’è anche quello di impegnare correttamente i soldi dei cittadini. La mia esortazione è fare sì che ciascuno di voi possa nella vostra formazione sviluppare la cultura del dovere e impegnarsi al massimo gli studi, per capire qual è il senso del sacrificio”. Poi l’abbraccio con Santo Bellistri, anziano professore di matematica di cui il comandante era stato alunno, che è salito sul palco scambiando qualche battuta divertente che ha strappato i sorrisi dei presenti. Il dirigente scolastico del Megara Renato Santoro ha espresso apprezzamento ed emozione per il comandante e il suo percorso lavorativo e personale e alla fine gli ha donato una pergamena con impresso il giudizio della commissione di stato degli esami. La scuola, inoltre, attraverso il docente Salvatore Albo ha donato un gagliardetto al comandante generale che ha offerto una targa.

In apertura è stata data lettura del messaggio del ministro alla Pubblica istruzione Lucia Azzolina, impossibilitata a presenziare perchè impegnata a Roma per l’emergenza coronavirus. “La legalità economica – ha affermato il rappresentante del Governo nazionale- è un aspetto importante della convivenza civile, perchè il comportamento del singolo cittadino si ripercuote su tutta la comunità” . Ha chiuso l’incontro il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto che ha affermato: “sono testimone della grandissima attività che la Guardia di finanza svolge e lo fa sempre cercando di essere all’altezza delle sfide criminali che sono sempre più sofisticate. Tutto quello che è illegale, tutte le risorse pubbliche di cui si accaparra la criminalità mafiosa e non significa meno possibilità di sviluppo e di opportunità per voi di costruire il vostro futuro, non è una furbizia ma un disvalore l’etica della responsabilità è quello a cui dobbiamo tendere insieme”.

Zafarana era accompagnato dai comandanti interregionale dell’Italia sud-occidentale, Carmine Lopez, della Sicilia Riccardo Rapanotti e provinciale di Siracusa Luca De Simone. All’incontro erano presenti anche i comandanti del Nucleo Ped di Siracusa Antonino Sciabarrà, delle compagnie di Augusta, Siracusa e della Tenenza di Noto, Andrea Sotgiu, Giovanni Statello e Giulia Facciorusso, Pietro Risuglia e Carmelo Lombardo, comandanti rispettivamente delle Tenenze di Lentini e Pachino. Ad ascoltarlo anche il sindaco Cettina Di Pietro, l’assessore alla Pubblica istruzione Giusy Sirena, il comandante di MariSicilia Andrea Cottini e i consiglieri comunali Biagio Tribulato ed Angelo Pasqua. La mattinata è poi proseguita al comando provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa per un incontro con le autorità civili, militari e religiose di Siracusa.