Augusta, “il cimitero delle navi” si riduce: partita per la Grecia la “Oruc reis”

E’ partita a rimorchio con destinazione un cantiere navale greco del Pireo la “Oruc Reis”, la nave battente bandiera panamense che da quasi 5 anni si trova abbandonata al porto megarese, al pontile consortile. In quello che viene definito il “cimitero delle navi”, che oggi si riduce di una natante che, rispetto agli altri 9 relitti in disuso, dovrebbe essere ripristinata. La nave, di oltre 17.000 tonnellate di stazza lorda e lunga oltre 170 metri è stata, infatti, acquistata, tramite il Tribunale, da un gruppo di armatori greci che intenderebbe riparlala e riutilizzarla.

L’operazione è stata possibile grazie alla sinergia tra pubblico e privato e al lavoro sinergico della Capitaneria di porto, della Autorità portuale e dall’Agenzia marittima Boccadifuoco che sono stati affiancati da tutti i servizi portuali coinvolti, avviando un processo di bonifica delle aree del porto che si auspica possa continuare eliminando il “cimitero delle navi” e aiutare così il rilancio del porto.

Arrivata a fine agosto 2016 ad Augusta la nave era rimasta ferma per oltre un mese per una avaria alla fonda di Pozzallo, nel Ragusano. Era sotto sequestro dalla magistratura dopo essere stata abbandonata dall’armatore turco e quasi senza più l’equipaggio che, in massa l’ aveva lasciata a parte tre marittimi che chiedevano il pagamento delle spettanze maturate e con a bordo rottami metallici. È rimasta ormeggiata, sotto sequestro, alla banchina Itsa del porto commerciale con i marittimi che sono poi sbarcati e rimpatriati dopo qualche mese. Dalla fine del 2018 è stata ormeggiata al pontile consortile, rappresentando un pericolo soprattutto durante le giornate di maltempo.