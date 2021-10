Augusta, il ciclone Apollo si è allontanato: iniziata la conta dei danni. Annunciata revoca dell’ordinanza di chiusura

Manto stradale completamento saltato a Meccano 2, la zona artigianale all’ingresso di Augusta, un palo della luce pericolosamente inclinato sulla stradella che porta all’ospedale Muscatello e che costeggia le saline Regina, qualche porzione di asfalto ceduto dalla strada di accesso alla Gisira, cantine e bassi allagate, tombini tappati ma anche intere zone ancora al buio. Sono queste alcune delle “ferite” più visibili che il ciclone Apollo, che sembra essersi allontanato da Augusta, ha lasciato sul territorio comunale, stravolto dalla sua furia per tutta la giornata di ieri. Stamattina la mancanza di pioggia e tutto sommato una bella giornata, a tratti anche di sole, ha consentito l’avvio della conta dei danni da parte del Comune come ha spiegato il sindaco Giuseppe Di Mare, dalla sede del Comune insieme al consigliere Biagio Tribulato: “Sono tante le squadre messe in campo per verificare eventuali i danni, una squadra per stappare i tombini stappati, un’altra per controllare le scuole, gli edifici dove si sono uffici comunali, le coste di Brucoli costa, un’ altra ancora è al cimitero e ad Agnone, dove ci sono anche squadre del dipartimento regionale di protezione civile per aiutare a far defluire le acque. Visto il miglioramento del tempo- ha concluso- e la sicurezza che per noi era necessaria nel pomeriggio abbiamo deciso di revocare, con effetto immediato, l’ordinanza di chiusura di negozi ed uffici, adottata ieri, ad esclusione del cimitero che riaprirà domani”.

Ieri al numero di emergenza del Coc, il centro operativo comunale istituito nella sede dalla Misericordia per concentrare tutte le richiese di aiuto sono arrivate circa 200 telefonate di richieste di intervento che i volontari delle Misericordia, di Nuova Acropoli e del Gruppo comunale di protezione civile hanno cercato di soddisfare per quanto possibile sia con i mezzi a disposizione che per le condizioni meteo. “Ieri con i nostri mezzi siamo riusciti a creare dei piccoli varchi per far defluire l’acqua e liberare vie di fuga, poi sono venuti in soccorso anche le idrovore del dipartimento regionale di protezione civile per far smaltire l’acqua all’ingresso di Augusta e delle saline vicino l’ospedale. Nella notte abbiamo cominciato a svuotare qualche cantina sia ad Augusta Isola, in via Pio La Torre che a Monte Tauro”– ha aggiunto Marco Arezzi, governatore della Misericordia che ha ricevuto anche l’aiuto di una squadra di tre volontari della Misericordia di Marineo, nel palermitano con un fuoristrada inviata dal dipartimento regionale.

Segnalati tombini aperti, muretti franati vetri rotti, molte le chiamate anche per black-out in parte risolti nella zona del Venus al Faro e ancora da risolvere alla Gisira, qui la stradella di accesso rimasta off limit per tutta la giornata di ieri a causa dell’esondazione del Porcaria isolando circa 80 famiglie oggi è di nuovo transitabile anche dopo l’intervento dei volontari di protezione civile che hanno rimosso in parte i ciottoli lasciati sulla strada dalla furia delle acque.

Intanto al comando di polizia municipale di Corso Sicilia sono depositate 11 targhe perse da altrettante automobili durante il maltempo che possono essere recuperate dai chi le avesse perso. In questi giorni numerose altre sono state già consegnate ai proprietari.

A ringraziare tutti coloro che con loro opera e per quanto di propria competenza, hanno svolto “un lavoro encomiabile in una situazione molto difficile” è l’associazione “Unionports maritime cluster” che in una nota sottolinea come “oggi Augusta si è svegliata con il sole e con le strade libere da acqua e fango, ma negli ultimi giorni è stata colpita da eventi meteorologici, che nonostante le previsioni e le comunicazioni diramate dagli enti preposti, si sono presentati in modo impensabile causando innumerevoli danni alla città e a tutto il comparto lavorativo operante nella zona, oltre all’ansia ed apprensione dei singoli cittadini. Le immagini ed i fatti di quanto accaduto sono state riportate da tutti gli organi di stampa. – si legge- L‘intervento per la salvaguardia della sicurezza dell’intera popolazione, sotto la gestione e massima collaborazione del Comune, della Protezione civile e dei Vigili del fuoco, è stato immediato e continuo, nel cercare di limitare i danni sia ai cittadini che all’intero territorio”.