Augusta, il Cga annulla, in via definitiva, l’interdittiva antimafia alla Gespi

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha annullato, in via definitiva, l’interdittiva antimafia rilasciata dalla Prefettura di Siracusa nell’ottobre 2018 alla Gespi, la società proprietaria di un inceneritore a Punta Cugno, coinvolta nel 2017 nell’operazione “Piramidi” su un presunto smaltimento illecito di rifiuti, condotta dai Carabinieri del Noe e del Comando provinciale di Catania e dal Gico della Guardia di Finanza di Catania e che ha riguardato anche la discarica Cisma di Melilli, dove è stato smaltito il polverino di Taranto.

Il Cga di Palermo, presieduto da Fabio Taormina e composto da Nicola Gaviano, estensore e dai consiglieri Sara Raffaella Molinaro, Giuseppe Verde e Maria Immordino nella camera di consiglio di metà novembre che si è svolta con la partecipazione da remoto dei magistrati e udito, mediante collegamento da remoto, uno dei tre avvocati della difesa Giuseppe Berretta, si è cosi espresso respingendo il ricorso presentato dal ministero dell’Interno e dall’Ufficio territoriale del Governo di Siracusa, che aveva appellato la prima sentenza del Tar di Catania di giugno dell’anno scorso che aveva già annullato l’interdittiva antimafia definendola “illegittima”

Il secondo collegio giudicante ha, in sostanza, condiviso l’impostazione di giudizio già espressa dal tribunale amministrativo siciliano motivando che “il semplice fatto del rinvio a giudizio per uno dei reati di cui all’articolo 84, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 159/2011 non consentirebbe automatismi e non sarebbe sufficiente ex se a giustificare un’interdittiva, occorrendo all’uopo invece, un motivato apprezzamento prefettizio recante una seria prognosi di permeabilità mafiosa del soggetto in discussione” – si legge nella sentenza.

Inoltre nel decreto di rinvio a giudizio “l’aggravante concernente il cosiddetto metodo mafioso, sebbene più volte richiamata dal provvedimento prefettizio, non figurerebbe in realtà ascritta agli interessati, bensì a un soggetto terzo”.

L’interdittiva antimafia rilasciata dalla Prefettura di Siracusa due anni fa, aveva comportato il mancato rinnovo dell’iscrizione della società megarese nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito alla Prefettura con riferimento alle attività di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto di terzi.