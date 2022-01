Augusta, il centro vaccinale del Muscatello si sposta a Punta Izzo. Sarà inaugurata domani la nuova struttura

Sarà inaugurato domani mattina il nuovo Centro vaccinale allestito nella struttura del Crdd della Marina Militare, all’interno dello stabilimento elioterapico di Punta Izzo, che sostituirà l’hub al piano terra dell’ospedale Muscatello. Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti il comandante del Comando Marittimo Sicilia contrammiraglio Andrea Cottini, il sindaco Giuseppe Di Mare, il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra, il direttore sanitario aziendale Salvatore Madonia e il direttore del Distretto sanitario di Augusta Lorenzo Spina.

Anche in questa occasione il Comando marittimo Sicilia ha confermato la disponibilità di una struttura a supporto delle attività di contrasto alla pandemia. Lo scorso anno all’esterno dell’area della stessa struttura era stato allestito un “Drive through difesa” per le attività di screening della popolazione. L’Asp fa sapere che la struttura è stata allestita con il contributo fattivo dell’amministrazione comunale di Augusta che ha messo a disposizione arredi e attrezzature. “L’apertura del nuovo Centro vaccinale in tempi rapidissimi, attivo dal lunedì al sabato, per far fronte all’esigenza di dotarsi di una struttura idonea anche alla vaccinazione dei bambini, conferma l’efficacia della sinergia in ambito territoriale tra il Comando marittimo Sicilia, il Comune di Augusta e l’Asp di Siracusa”.