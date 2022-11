Augusta, il centro antiviolenza Nesea nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

“Il centro chiede che la sensibilità degli augustani non si manifesti con iniziative isolate, chiede aiuto, collaborazione e coinvolgimento a tutta la città. Riusciremo a sconfiggere questa piaga solo con il lavoro di squadra e di rete.” A dirlo è Stefania D’Agostino presidente del centro antiviolenza “Nesea” di Augusta, che in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha promosso una serie di iniziative per sensibilizzare contro la violenza di genere, partendo proprio dal coinvolgimento dei più giovani.

Circa 200 studenti augustani hanno, infatti, incontrato Eduardo Savarese, magistrato e docente di diritto internazionale all’università degli studi di Napoli che ha presentato il suo ultimo libro “È tardi”, storie di sette eroine nelle opere liriche e che, attraverso la propria esperienza professionale e personale, ha lasciato agli alunni spunti di riflessione. È intervenuta Katya Piazza, volontaria di Nesea, che ha presentato il centro e ha invogliato i giovani a denunciare. L’incontro è stato moderato da Rita Cocciolo, referente distrettuale del Lions club host di Augusta.

Nel pomeriggio la presentazione si è spostata nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” del Comune dove Michela Italia, ufficio stampa del compianto tenore Marcello Giordani ha dialogato con l’autore. Si è parlato di donne rese note da celebri arie che invocano il loro diritto alla libertà di amare, di cambiare amore, di esprimere la loro sensualità e di essere rispettate nella loro essenza. Con la proiezione di un filmato tratto da “Madama Butterfly” di Zeffirelli del Met di New York si è reso omaggio al Pinkerton che fu Giordani, che con l’aria “Addio fiorito asil” lancia un messaggio intenso di pentimento e rappresenta tutti gli uomini che con coraggio chiedono perdono per i loro errori.

Presenti il sindaco Giuseppe Di Mare, che si è detto grato con “Nesea perché punto di riferimento contro la violenza di genere in città”, l’assessore alle Pari opportunità Ombretta Tringali, i rappresentanti delle forze dell’ordine, delle autorità civili e militari, dei dirigenti scolastici, dei presidenti dei club service e delle varie associazioni cittadine. La segretaria di Nesea, Maria Elena Di Franco ha aperto la serata raccontando l’attività del centro e ricordando che anche quest’anno Nesea ha aderito alla campagna” Orange the world”. L’evento è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Augusta e la collaborazione del Lions club di Augusta, che ha donato le copie del libro ai ragazzi.

La presidente D’Agostino ha, inoltre, preso parte, in qualità di ospite d’onore, allo spettacolo “Non è colpa tua” organizzato dal Comune di Priolo raccontando del lavoro di contrasto alla violenza di genere portato avanti ad Augusta, alla presenza del prefetto Giusy Scaduto e delle più alte cariche militari. La serata si è poi conclusa al Michelangelo con la tribute band dei Pooh “Anni senza fiato”, che ha dedicato il concerto alle donne e all’importanza della prevenzione nell’ambito del progetto “Buona musica in buona salute”, ideato dal medico Katjuska Messina e dal componente della band Antonello Mallaci per invitare tutti a fare prevenzione. Anche in questa occasione la presidente D’Agostino ha portato la testimonianza della realtà che presiede e di quanto possa essere importante un coro unico che dica stop alla violenza di genere.

Tra le varie iniziative di sensibilizzazione è, infine, previsto un torneo di padel per portare un messaggio anche mondo dello sport più in voga del momento. Il concorso “Liberi di esprimersi contro la violenza di genere” vedrà anche per l’edizione 2023 coinvolti tutti i ragazzi degli istituti di Augusta che, saranno impegnati a preparare un’esibizione l’8 marzo in occasione della giornata mondiale della donna.