Augusta, il Castello svevo e le sue peculiarità al centro degli studi del Politecnico di Torino

Ha offerto la propria disponibilità per contributi di studi e idee sul futuro del castello svevo interessato dai lavori di consolidamento, la delegazione del Dipartimento inter-ateneo di Scienze, progetto e politiche del territorio (Dist) del Politecnico di Torino che nei giorni scorsi ha visitato il monumento simbolo di Augusta. La delegazione della struttura di riferimento del Politecnico e dell’ università di Torino, guidata da Carlo Tosco, ordinario in Storia dell’architettura medievale del politecnico di Torino era composta da Tancredi Bella, associato in Storia dell’Arte medievale dell’ università di Catania, Fabio Linguanti, ricercatore in Storia dell’architettura e archeologie di bâty dell’università di Palermo e université aix-marseille.

Della squadra che in particolare sta studiando le peculiarità degli elementi lapidei unitamente alle ipotesi sull’importanza della torre bugnata fa parte anche Maria Mercedes Bares, ricercatrice storia in dell’architettura

Ad accompagnare la delegazione, accolta dall’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino anche il presidente provinciale della Pro Loco Luca Fazzino.

Il Dipartimento guidato da Tosco è stato riconosciuto tra i 180 dipartimenti “eccellenti” del Miur (2018-2022). Il riconoscimento è stato attribuito per l’attenzione che da sempre pone alle dinamiche di sviluppo delle città e della società in una prospettiva di sostenibilità.