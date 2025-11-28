Augusta, il carabiniere Luca Asaro ammesso alla Scuola Marescialli di Velletri

Un nuovo traguardo professionale per Luca Asaro, classe 1995, originario di Augusta e fino a oggi in servizio alla Procura di Siracusa. Da lunedì il giovane carabiniere inizierà il percorso formativo alla Scuola Marescialli e Brigadieri di Velletri, il corso che porta alla qualifica di ispettore dell’Arma dei Carabinieri.

Asaro, che negli ultimi anni ha svolto le funzioni di agente di polizia giudiziaria per conto del procuratore aggiunto, è stato selezionato dopo un iter competitivo che tiene conto di merito, titoli ed esperienza operativa.

Prima dell’arrivo a Siracusa, il militare aveva già maturato un rilevante bagaglio professionale in Campania, tra Napoli e Positano, contesti nei quali ha lavorato sia in attività di controllo del territorio sia in ambito investigativo.

Il corso, che si articola in diversi mesi tra formazione giuridica, tecnica, operativa e procedurale, è finalizzato alla preparazione dei futuri quadri intermedi dell’Arma, figure responsabili di reparti, sezioni operative e attività investigative specializzate.