Augusta, il candidato a sindaco Pancari si presenta: “Vogliamo dare alternativa a questa città”

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Salvo Pancari è il candidato del centrosinistra per le prossime elezioni amministrative di Augusta.
“Siamo tre realtà politiche — AVS, PD e Movimento 5 Stelle — con riferimenti nazionali solidi, unite fin dall’inizio da un obiettivo comune: offrire ai cittadini augustani un’alternativa credibile all’attuale sindaco”, spiega.
“Questa alternativa deve basarsi su proposte concrete e realizzabili. Al centro del nostro impegno c’è lo stop alla cementificazione incontrollata della città, insieme a una visione di sviluppo diversa, sostenibile e realmente orientata al futuro”, aggiunge.
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