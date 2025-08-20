Augusta, il campo sportivo verso la riapertura: presto l’inaugurazione

Si avvicina il momento della riapertura del campo sportivo di Augusta, oggetto di un sopralluogo da parte del sindaco Giuseppe Di Mare. La struttura, rinnovata e potenziata, sarà presto riconsegnata alla città e potrà ospitare non solo il calcio ma anche altre discipline grazie alla presenza di una pista di atletica e di spazi dedicati ai salti su sabbia.

“Qua potranno nascere i giovani talenti della città – ha dichiarato il primo cittadino –. Ci avviciniamo all’inaugurazione di un impianto che rappresenta un punto di riferimento per lo sport locale. Il calcio tornerà finalmente in una struttura pubblica in città, a disposizione di ragazzi, associazioni e società sportive”.

Il nuovo campo sportivo diventa così un tassello importante nella strategia di valorizzazione dell’impiantistica sportiva di Augusta, con l’obiettivo di offrire ai cittadini spazi adeguati, sicuri e moderni per la pratica sportiva e la crescita dei giovani atleti.