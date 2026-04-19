Augusta, il Campo Fontana rinasce: restituito alla città lo storico impianto sportivo

Entusiasmo e partecipazione ad Augusta per la riapertura del Campo Fontana, tornato finalmente a disposizione della comunità dopo gli interventi di riqualificazione.

Da questa mattina l’impianto si presenta con un volto rinnovato: il rettangolo di gioco in erba, la pista di atletica e le nuove sedute nero-verdi accolgono sportivi, giovani e famiglie, segnando simbolicamente una nuova fase per lo sport cittadino.

Il Campo Fontana torna così ad essere uno spazio condiviso, non solo per le attività agonistiche ma anche come luogo di aggregazione e socialità. Un risultato atteso da tempo, che restituisce agli augustani un punto di riferimento importante per la pratica sportiva e la vita all’aria aperta.

Soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale, che ha sottolineato il valore dell’intervento per tutta la città: un impianto rinnovato che guarda al futuro e che punta a diventare sempre più centrale nella promozione dello sport e dei corretti stili di vita.

La riapertura rappresenta infatti non solo il recupero di una struttura, ma anche un segnale concreto di attenzione verso i giovani e le associazioni sportive del territorio, chiamate ora a vivere e valorizzare pienamente questo spazio.