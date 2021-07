Augusta, “Il Buon samaritano” festeggia 15 anni: tra pasti quotidiani e aiuti ai meno fortunati

Ha festeggiato qualche giorno fa il suo quindicesimo anno di età l’associazione “Il Buon samaritano ente del terzo settore”, che dal 19 luglio 2006 si occupa di dare assistenza a persone svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali soprattutto, ma non solo, con la mensa inaugurata nel 2008 nei locali dell’Opera Pia Parisi Zuppelli Santangelo di via Orfanotrofio.

Un’attività questa resa possibile grazie ad una convenzione con l’Opera pia e al contributo di tante imprese del territorio che consentono ogni giorno, Pasqua, Natale, Capodanno e Ferragosto compresi, di cucinare 20 pasti con un primo, un secondo, una bottiglietta d’acqua e anche della frutta quando c’è e la domenica il dolce e la pasta al forno. E questo anche oggi, anche se con il metodo dell’asporto che non permette, per via delle ristrettezze sanitarie imposte della pandemia di covid 19, di poter mangiare all’interno dei locali, ma di portare via il pranzo completo alle prime 20 persone che già dalle 11,15 di ogni mattina attendono fuori dal cancello di via Orfanotrofio, indossando rigorosamente la mascherina. Sono per lo più uomini, anche se c’è pure qualche nucleo familiare con donne che non possono consumare il pasto nei pressi dell’edificio, ma devono andare a casa e per questo motivo nel sacchetto non ci sono neanche le posate.

La mensa è gestita dai volontari dell’associazione con un servizio accurato nel pieno rispetto delle normative vigenti e a titolo interamente gratuito, come se cucinassero a casa loro 365 giorni l’anno, “con un entusiasmo motivato da sentimenti di solidarietà umana e civile nella consapevolezza che la società contemporanea ha sempre più bisogno di riscoprire nella semplicità e nell’amore dei gesti quotidiani il rispetto e la comprensione fra gli uomini di ogni condizione sociale”– ha commentato la presidente Irene Noè che ha sottolineato come il quindicesimo compleanno sia “un traguardo certamente importante e significativo per tutti i soci, i volontari e le persone bisognose. Il fervente spirito di solidarietà ed impegno sociale, che nel 2006 spinse i soci fondatori ad istituire l’associazione, è ancora oggi la caratteristica che ci contraddistingue e ci ha permesso di diventare una realtà viva ed apprezzata;

abbiamo iniziato insieme ad accogliere chi era e si trova ancora nel bisogno restituendo dignità all’essere umano in un clima di solidarietà. Un doveroso ringraziamento è rivolto a tutti coloro che contribuiscono con la loro generosità all’espletamento di questa affermata realtà che costituisce un sicuro punto di riferimento per la cittadinanza”.

Per lo svolgimento della propria attività l’associazione si avvale del contributo delle quote sociali, di elargizioni liberali da soci e non soci e del contributo del 5 per mille. Al 19 luglio di quest’anno i soci iscritti sono 188 di cui 53 volontari, che dall’inizio dell’attività hanno servito 144.854 pasti, l’associazione inoltre provvede a sostenere anche bambini di età compresa da 0 a 2 anni di famiglie bisognose con l’acquisto di latte, biscotti e pannolini ma anche alla consegna di buoni spesa, al pagamento di utenze elettriche, spese mediche ed affitti arretrati a famiglie disagiate.

“Abbiamo in carico fino a 10 famiglie che non si possono permettere di pagare l’affitto. – ha aggiunto Noè- Sono persone che hanno perso il lavoro a causa del covid, le assistiamo e poi diamo sia a questa ma anche ad altre famiglie -perchè cerchiamo di distribuirle per dare aiuto a tutti – dei buoni di 300 euro al mese per il cibo che vanno ad acquistare sempre nei supermercati. Abbiamo visto che c’è questa necessità in più, arrivata adesso con l’emergenza covid e stiamo ampliando anche i nostri aiuti finchè ce lo potremo permettere”.