Augusta, il bilancio di fine anno della Camera del lavoro-Cgil, Crisci: “la pandemia ha penalizzato di più giovani e donne”

“La precarizzazione è ormai nel nostro territorio una vera e propria piaga sociale. La zona industriale, in difficoltà per la contrazione dei consumi generata dalla pandemia, ha di fronte un futuro incerto che non fa ben sperare. Serve a nostro avviso una visione comune, una strategia a medio e lungo termine che miri a rilanciare l’efficienza e la sostenibilità e che possa garantire i livelli occupazionali che negli ultimi anni sono stati in decremento progressivo”. A dirlo è Lorena Crisci, segretario della locale Camera del lavoro-Cgil nel tracciare un bilancio finale dell’anno appena trascorso affidato, anche quest’anno, ad un comunicato stampa piuttosto che alla tradizionale conferenza stampa, che da sempre si è tenuta, nella sede del sindacato insieme al segretario generale provinciale Cgil Roberto Alosi, ai componenti del direttivo e del circolo Auser.

“La pandemia e le sue molteplici ricadute sulla nostra comunità – dice Crisci- rimangono il tema di maggiore criticità. Gli effetti sulla comunità sono ancora importanti. Paura, perdita di fiducia nelle istituzioni, solitudine, perdita del lavoro, isolamento, povertà, hanno modificato il futuro delle prossime generazioni. Nel nostro territorio l’impatto della pandemia sul mercato del lavoro è difatti ancora importante. A farne le spese più degli altri i giovani e le donne. Queste ultime hanno perso il lavoro in misura doppia rispetto agli uomini e non hanno avuto la possibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro. Dal Pnrr ci si aspetta una ricaduta positiva in termini occupazionali e una riduzione del gap di genere poiché assegna una quota per la fase di esecuzione dei progetti nella misura del 30% ai giovani ed alle donne. Tuttavia sono necessari interventi strutturali che favoriscano la presenza femminile nel mondo del lavoro. Il protocollo di intesa stilato tra la CGIL provinciale e la Camera del Lavoro con l’amministrazione del comune di Augusta guarda in questa direzione”. Anche perchè i dati relativi ai percettori del reddito di cittadinanza, che in città sono oltre 2700, confermano che nel Comune continua a crescere la disoccupazione e la povertà.

“Particolarmente attuale è l’atto vandalico della scritta comparsa sul muro del Municipio che inneggiava alla lotta contro gli inquinamenti, condannato da tutti, anche da chi civilmente porta avanti azioni di protesta. Se da una parte la popolazione sente il giusto bisogno di combattere l’inquinamento, non certo imbrattando i muri, dall’altra –prosegue- come affermato anche dal nostro segretario provinciale Alosi, “la zona industriale rimane strategica”. La questione deve essere affrontata con responsabilità e attenzione. “Le aziende che sono rimaste sul territorio ed hanno investito sono un valore aggiunto per la politica industriale che deve traghettare nel modo migliore la transizione energetica”.

Rimangono sempre attuali le questioni ancore aperte sul porto di Augusta, sulle Zes, sul deposito del Gnl, le bonifiche dei fondali portuali e non ultima la nomina del presidente dell’ Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale: “il nostro auspicio è quello di vedere avviare i progetti di opere importanti e strategiche per l’economia di tutto il territorio. Ci auguriamo che le risorse del Pnrr vengano impiegate al più presto per non sprecare nessuna opportunità. Auspichiamo, altresì, che l’amministrazione comunale sia capace di imprimere un impulso di velocità alla questione depuratore perché questo sia finalmente escluso dalla lista delle criticità cittadine. Un altro anno è trascorso senza nessun noto passo avanti. La realizzazione del depuratore delle acque reflue è di importanza primaria non solo per la tutela della salute pubblica ma anche perché contribuirebbe al rilancio dell’economia del territorio – conclude il segretario della Camera del lavoro Crisci che registra con favore, dopo le richieste della Fp Cgil, che i dipendenti comunali stabilizzati dalla precedente amministrazione sono usciti dal limbo del lavoro a tempo ridotto per essere finalmente impegnati a tempo pieno- vogliamo rimanere ottimisti per il futuro e credere che il 2022 sia l’anno che dia le giuste risposte alle tante vertenze ancora irrisolte, ai disoccupati, ai giovani, alle donne ed agli anziani e quanti necessitano di adeguate tutele sociali”.