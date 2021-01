Augusta, il barcone del naufragio di migranti dovrebbe rientrare dopo l’esposizione alla Biennale di Venezia

Da maggio a novembre 2019 è stato esposto alla 58ª Biennale d’arte di Venezia su iniziativa dell’artista svizzero Christoph Büchel e nella città veneta è poi rimasto bloccato sia a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia sia da un contenzioso in via di risoluzione, il barcone del naufragio di migranti del 18 aprile 2015 che dovrebbe tornare ad Augusta già forse il mese prossimo.

Lo scrive il sindaco Giuseppe Di Mare in una lettera inviata, nei giorni scorsi, a Federico Bertorello, presidente del Consiglio comunale di Genova, che lo scorso 21 dicembre ha approvato una mozione per poter ospitare, temporaneamente, al Galata Museo del mare e delle migrazioni il relitto ripescato 4 anni fa dal mare con il suo carico umano di centinaia migranti, rimasti intrappolati al suo interno. E ribattezzato due anni fa “Barca nostra” da Büchel, che lo aveva ottenuto un comodato d’uso gratuito per un anno dal Comune di Augusta, che nel frattempo lo aveva avuto dal ministero della Difesa dopo che l’allora sindaco Cettina Di Pietro aveva chiesto che il relitto non fosse distrutto o spostato altrove, ma rimanesse ad Augusta per realizzare il “Giardino della memoria” proposto dal Comitato.

Nella missiva il primo cittadino megarese esprime gratitudine per l’approvazione della mozione al consiglio genovese giudicandolo come “un gesto di grande sensibilità, solidarietà e generosità che ci proponiamo di ricambiare allorchè, con il rientro del barcone ad Augusta, realizzeremo il Giardino della Memoria e il Museo dei diritti” e spiega che la controversia che ha bloccato fino ad ora il relitto sulla banchina dell’Arsenale di Venezia pare stia per risolversi per il meglio.

“La controversia – aggiunge Di Mare- ha sì ritardato il rientro del barcone ad Augusta ma non ha indebolito l’idea e la volontà del Comitato 18 aprile, degli organismi sociali, culturali ed artistici, delle istituzioni scientifiche ed accademiche coinvolte e della nostra amministrazione, che si realizzi il Museo dei diritti, un museo “diffuso” ed in rete con altre realtà museali, sociali e culturali del Mediterraneo. In questo nostro progetto la disponibilità che ci avete dimostrato approvando la mozione, ci incoraggia e ci induce a ricambiarla proponendo di stabilire presto stretti rapporti di collaborazione sui temi di comune interesse e – conclude- principalmente quelli riguardanti le migrazioni e la conservazione della memoria di questo epocale fenomeno”.

Come Genova nel 2018 anche il Consiglio comunale di Augusta, in adesione al progetto del Comitato 18 aprile, aveva approvato all’unanimità una mozione con la quale impegnava l’amministrazione comunale a compiere tutti i passi necessari “affinché il relitto rimanga ad Augusta come arricchimento del patrimonio museale della città e culturale dell’intera Regione, quale elemento significativo e fondante di quel “Giardino della Memoria” posto a presidio e testimonianza delle tragedie delle persone migranti, oltre che segno di rispetto per le vittime e dall’alto valore didattico per le nuove generazioni”.