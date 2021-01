Augusta, il 2021 sia l’anno per creare nuove prospettive di lavoro. L’auspicio della Camera del lavoro –Cgil

L’amministrazione comunale metta in campo tutte le azioni necessarie per creare nuove opportunità di lavoro, creando anche uno sportello ad hoc per agevolare ed espletare celermente le pratiche per la ristrutturazione edilizia del super bonus 110%, di fondamentale importanza per la ripresa del settore dell’edilizia, che è in forte crisi, oltre che risolvere in maniera definitiva le carenze infrastrutturali relative alla rete idrica.

Sono alcuni degli auspici arrivati dal segretario della Camera del lavoro- Cgil Lorena Crisci durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno in cui ha sottolineato come l’aspettativa generale è che la nuova amministrazione, che si è insediata da un paio di mesi, possa risolvere le molteplici criticità di Augusta, migliorando con interventi concreti anche le condizioni delle fasce più deboli e anche di quanti, a causa della pandemia, si trovano in serie difficoltà, se non sono stati del tutto messi in ginocchio per la perdita del lavoro.

“Come sindacato abbiamo già avuto delle interlocuzioni sia con il sindaco Giuseppe Di Mare sia con altri con assessori che hanno ribadito la volontà di fare nuove assunzioni e al momento mi sembra che la strada imboccata sia sulla strada giusta”- ha detto la sindacalista che ha sottolineato il grande lavoro svolto dal personale Imca e Caf anche in un periodo di crisi sociale e sanitaria. “Ci piace menzionare le attività svolte dai compagni dello Spi che hanno costantemente focalizzato l’attenzione sulle difficoltà che vive la popolazione anziana e che, insieme all’associazione Auser, anche in periodo di lockdown si sono prodigati per migliorare la qualità della vita degli anziani. E rimanendo al servizio dei cittadini e dei soci. Siamo anche orgogliosi di aver mantenuto l’impegno per le consulenze della Cgil comparto scuola che con i suoi aspetti è stato costante di alto livello professionale” – ha affermato

Il 2020 è stato l’anno in cui l’ ospedale Muscatello è stato “trasformato” in Centro covid con la conseguente chiusura e il depotenziamento di importanti reparti come Chirurgia e Medicina. “Resta il pericolo di declassamento della struttura, – ha aggiunto Crisci- in questi mesi questa Camera del lavoro ha criticato il mancato adeguamento della pianta organica di medici infermieri e di strutture specialistiche moderne atte a garantire servizi minimi di assistenza sanitaria e smaltire le lunghe liste di attesa per le prestazioni ambulatoriali e gli interventi chirurgici. Da questo punto di vista sono sfiduciata perchè non vedo una grossa volontà di riportare l’ospedale ai livelli di assistenza pre-covid nè tantomeno di potenziarlo e sono sicura questa sarà uno degli argomento che nel 2021 seguiremo”. Sul fronte sanitario ha poi sottolineato un piccolo successo ottenuto dal sindaco che dopo tante sollecitazioni è riuscito a far riaprire l’ambulatorio di fisiokinesiterapia, chiuso per carenza di personale

Altro tema cruciale per il territorio è il porto commerciale: “è di questi giorni la nostra esternazione di forte preoccupazione per l’esclusione del Piano regionale per le riprese la resilienza. Di fatto nessun progetto per la provincia di Siracusa, da finanziare attraverso il Recovery fund, è stato presentato al governo nazionale da parte della Regione, l’assessore al Porto Tania Patania durante alcuni incontri mi ha garantito che si stanno muovendo e mi auguro che, facendo pressione da più parti si possa venire ad una risoluzione positiva per il territorio”. – ha dichiarato Crisci che si è soffermata anche sulla grave crisi occupazionale che sta coinvolgendo il territorio dopo la notizia che la crisi del polo petrolchimico, acuita dalla pandemia, è arrivata anche a coinvolgere il colosso industriale Lukoil che ha preso la decisione di non riavviare alcuni impianti dopo la “fermata” e di accedere, sebbene parzialmente, alla cassa integrazione per il personale diretto giornaliero e il turnista, con il timore che l’episodio possa rappresentare l’inizio di un effetto domino che metterebbe in ginocchio la nostra comunità.

Tra le note dolenti unica notizia positiva per Augusta e per lavoratori interessati è stata l’assunzione di alcuni mesi fa degli 84 precari comunali, per una “vicenda questa che si è protratta per tantissimi anni che questa Camera del lavoro, unitamente al segretario di categoria Franco Nardi, ha contribuito a tenere sempre in evidenza pressando l’amministrazione comunale. Il 2020 verrà ricordato come l’anno della pandemia, che ha generato la più grave crisi economica e sociale sanitaria globale dopo la Seconda Guerra mondiale. Ci auguriamo che le vaccinazioni, iniziate da poco anche in Italia, – ha concluso il segretario della Camera del lavoro- possano proseguire e restituirci al più presto quella normalità di cui abbiamo tanto bisogno e con essa si possa riprendere e garantire il lavoro a tutte quelle persone che lo hanno perso. Non ci può essere dignità senza lavoro. Il lavoro rappresenta il mezzo con cui dare dignità all’esistenza”.