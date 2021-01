Augusta, il 2021 porterà un pozzo nuovo e altri contributi per l’emergenza covid…ma anche polemiche

Il 2021 porterà un pozzo nuovo per il centro storico, donato da alcune aziende della zona industriale, ma anche ulteriori contributi per l’emergenza covid con il nuovo regolamento “Cura Augusta 2.0”, approvato dal Consiglio comunale che finirà però sul tavolo della Procura e della Corte dei conti. Ad annunciare “un regalo alla città che non ha precedenti” è stato, durante la sua prima conferenza di fine anno, il sindaco Peppe Di Mare che ha detto che “entro il 15 gennaio partiranno i lavori per la costruzione del nuovo pozzo, donati alla città da aziende del territorio. Ho firmato una convenzione con aziende che si sono rese subito disponibili a risolvere questo problema, in 60 giorni risolviamo il problema della crisi idrica ad Augusta. Questo – ha aggiunto- comporterà per il Comune un risparmio di 635 mila euro, che destineremo nei modi che si potranno realizzare per la sistemazione di tutto il sistema idrico della città”.

Come ha poi spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Beniamino D’Augusta l’intervento per il nuovo pozzo, che sorgerà poco distante dall’esistente, sempre ai giardini pubblici, come da progetto della passata amministrazione Di Pietro, sarà suddivisa in tre lotti: “il primo relativo alla perforazione e l’incamiciatura del pozzo verrà finanziata da due aziende; il secondo, che riguarda l’acquisto e l’installazione delle pompe, verrà finanziato da altre due aziende; e il terzo lotto riguarderà l’impianto elettrico. questo sarà un capitolo a parte ancora da definire – ha affermato– la parte residuale che non ci preoccupa. Entro metà gennaio verrà siglata la convenzione con le altre due aziende confluite in un’unica società per finanziare l’opera con il Comune, assistito dall’avvocato Roberta Meloni, amministrativista”.

Il primo lotto vedrà il coinvolgimento di Sonatrach e Sasol, il secondo dovrebbe essere realizzato da Gespi e Nico, l’intervento di aziende private accorcerà i tempi in modo da avere, nel giro di qualche mese, acqua una volta per tutte pulita dai rubinetti del centro storico, anche se già in bilancio la passata amministrazione aveva inserito una somma di 635 mila euro per questo fine, che verranno usati per sistemare il vecchio pozzo e la rete idrica.

E’, invece, stata allargata la platea dei beneficiari tra le attività commerciali che potranno avere i ristori per l’emergenza covid, cosi come illustrato dal capogruppo di Augusta 2020, Marco Niciforo alla conferenza di fine anno a cui erano presenti anche gli altri 3 capigruppo della maggioranza, Roberto Conti, Salvo Serra e Paolo Trigilio. Lo prevede il nuovo regolamento approvato, quasi in extremis in consiglio comunale, per misure a sostegno delle attività economiche “che si rivolge a chi ha subito un disagio. Questa misura era già adottata dalla precedente amministrazione con un precedente bando che – ha detto Niciforo- non aveva sortito gli effetti sperati nel senso che a fronte del milione di euro stanziato dalla precedente amministrazione solo 157 istanze sono state approvate, per un importo di circa 300 mila euro, lasciando cosi nelle case comunali un residuo di circa 700 mila. E’ stato fatto un nuovo regolamento e si è reso necessario allargare la platea dei beneficiari ad enti del terzo settore e società sportive”.

Rimane fermo il limite del massimo di 2000 euro a testa, la soglia del reddito loro annuo per accedere al beneficio è stata, invece, ridotta di 40.000 euro ed è stata inserita la possibilità di rateizzare il debito nei confronti dell’ ente di chi aveva qualche pendenza ed era rimasto fuori con il primo bando.

Il regolamento, dopo circa sei ore di discussione e circa emendamenti dell’opposizione, alcuni anche approvati, ha avuto il via libera dopo l’una di notte dalla sola maggioranza con l’astensione del gruppo dei 5 stelle composta da Roberta Suppo, Marco Patti e Chiara Tringali, che non hanno bocciato, tout cour, l’atto da loro anche emendato ma hanno preannunciato il ricorso alla Procura della Repubblica e a della Corte dei conti per denunciare “l’approvazione di un provvedimento che permetterà la distribuzione di contributi, a pioggia, anche per attività e associazioni che non hanno subito un disagio economico, a causa della pandemia, a svantaggio di attività ed esercizi che hanno oggettivamente subito un grave danno economico. se i consiglieri che hanno approvato l’atto non si sono resi conto di quanto fatto, è bene che di tutto ciò si occupi la magistratura ordinaria e contabile. nonostante i continui richiami nei nostri interventi, tesi a migliorare un testo assai precario, – hanno scritto in una nota- il consiglio non è riuscito a inserire criteri oggettivi ancorati alle reali perdite economiche delle attività e degli esercizi commerciali del nostro territorio. si utilizzerà denaro pubblico con insensata discrezionalità che si traduce nell’arricchire chi non ha subito perdite e non ristorare adeguatamente chi ha avuto perdite ingenti. Unico criterio utile rimane il reddito, che è stato abbassato a 40.000 euro, grazie a un nostro emendamento. In questo contesto chi nel 2019 ha guadagnato 25 mila euro, solo per fare un esempio, e nel 2020 è riuscito ad incrementare, anche grazie al covid, il proprio reddito a 35 mila euro, ha ugualmente diritto al beneficio”.

I grillini si dicono convinti “che si poteva semplicemente emendare il precedente regolamento, il che avrebbe velocizzato l’assegnazione e la distribuzione dei fondi a chi davvero ne ha bisogno”, di parer opposto Niciforo secondo cui “non si poteva prendere il vecchio regolamento ed emendarlo perchè il regolamento è un atto temporaneo, inizia e muore con il bando. E’ una procedura a sè stante e comunque bisognava fare un nuovo atto e non era possibile lavorare sul precedente perchè, quello si, aveva troppe iniquità”- ha replicato respingendo al mittente le accuse di aver addirittura dato a chi ha e non a chi ha, invece, bisogno. “Non abbiamo ancora capito cosa vogliano intendere con queste frasi generiche che non trovano applicazione rispetto a quello che è successo. – ha aggiunto- se daranno corso a quanto annunciato, spero che insieme al nuovo regolamento alleghino anche il vecchio. Questa amministrazione ha fatto un atto di coraggio in consiglio nel riproporre un nuovo regolamento, poteva fare una scelta diversa e usare i 700 mila euro residuati come avanzo di bilancio per investimenti, ma prima veniva il sostegno ai più deboli”.

Durante la conferenza stampa il capogruppo dei “100 per Augusta” Trigilio si è detto lieto del “nuovo clima che si sta respirando e ci rende sempre più partecipi” sottolineando “i riflettori accesi sull’edilizia scolastica con l’approvazione dell’ accordo quadro per gli interventi di manutenzione e interventi urgenti’ di 98 mila euro.

Conti, capogruppo di Augusta attiva, coraggiosa e democratica ha ribadito l’impegno sui tanti “progetti dei lavori pubblici in cantiere e su un intervento per bloccare l’attività di un privato in contrasto con la fruizione pubblica di Brucoli. Stiamo dando ascolto ai cittadini come non avveniva da 5 anni”, mentre Serra (Civica per Augusta-CambiAugusta), neoeletto in consiglio terzo componente dell’ufficio di presidenza dopo le dimissioni del capogruppo dei grillini Suppo- ha detto che si “sta facendo quello che era stato proposto in campagna elettorale”.

“Sono stati 60 giorni entusiasmanti, – ha chiosato il sindaco- abbiamo fatto cose straordinarie, abbiamo ridato fiducia e speranza alla città si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel” .