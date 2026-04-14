Augusta, il 10 aprile al “Megara” hanno vinto tutti!

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Celebrata la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo con la manifestazione “Nel blu dipinto di blu”

Celebrata la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo con la manifestazione “Nel blu dipinto di blu”

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Il Megara ha celebrato la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo con la manifestazione “Nel blu dipinto di blu”.

L’attività è stata organizzata dal Dipartimento per l’Inclusione, coordinato dalla docente Funzione Strumentale Area 3 Lia Passanisi.
Ciascuna classe della scuola ha partecipato con curiosità ed entusiasmo a una delle sei attività proposte con le quali si è voluto sensibilizzare sugli aspetti più salienti dell’esistenza degli uomini e delle donne nello Spettro autistico.

Per la precisione sono stati messi in evidenza: il contatto corporeo e la sensorialità nel laboratorio ludico-affettivo; la relazione nel laboratorio sportivo; la comunicazione nel laboratorio di scrittura creativa; la coerenza centrale divergente nel laboratorio di disegno poetico; la difficoltà di sentirsi soli nella diversità e il ruolo dell’‘altro’ nel laboratorio di canto; la neurodiversità come unicità nel laboratorio di pittura.

Dunque, la manifestazione si è limitata a essere un momento di divulgazione o creatività, ma si è rivelata un’esperienza dal forte impatto emotivo che ha consentito a tutti i nostri studenti di immedesimarsi nelle persone nello Spettro autistico e di toccarne con mano e valorizzarne le caratteristiche, andando oltre le parole.

Ragazzi e docenti dell’intera scuola hanno vissuto assieme la giornata in un rincuorante clima di gioia, apertura e condivisione, degnamente rappresentato dal blu presente in tutte le sue gradazioni sulle magliette, assieme al simbolo matematico dell’infinito, sugli altri capi di abbigliamento e nei molteplici spazi all’aperto.

Questa tinta, da intendere non come un singolo colore ma nella sua policromia, nel 2007 è stata ufficialmente abbinata all’autismo dalle Nazioni Unite in quanto richiama sicurezza e bisogno di conoscenza.


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