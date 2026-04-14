Augusta, il 10 aprile al “Megara” hanno vinto tutti!

Il Megara ha celebrato la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo con la manifestazione “Nel blu dipinto di blu”.

L’attività è stata organizzata dal Dipartimento per l’Inclusione, coordinato dalla docente Funzione Strumentale Area 3 Lia Passanisi.

Ciascuna classe della scuola ha partecipato con curiosità ed entusiasmo a una delle sei attività proposte con le quali si è voluto sensibilizzare sugli aspetti più salienti dell’esistenza degli uomini e delle donne nello Spettro autistico.

Per la precisione sono stati messi in evidenza: il contatto corporeo e la sensorialità nel laboratorio ludico-affettivo; la relazione nel laboratorio sportivo; la comunicazione nel laboratorio di scrittura creativa; la coerenza centrale divergente nel laboratorio di disegno poetico; la difficoltà di sentirsi soli nella diversità e il ruolo dell’‘altro’ nel laboratorio di canto; la neurodiversità come unicità nel laboratorio di pittura.

Dunque, la manifestazione si è limitata a essere un momento di divulgazione o creatività, ma si è rivelata un’esperienza dal forte impatto emotivo che ha consentito a tutti i nostri studenti di immedesimarsi nelle persone nello Spettro autistico e di toccarne con mano e valorizzarne le caratteristiche, andando oltre le parole.

Ragazzi e docenti dell’intera scuola hanno vissuto assieme la giornata in un rincuorante clima di gioia, apertura e condivisione, degnamente rappresentato dal blu presente in tutte le sue gradazioni sulle magliette, assieme al simbolo matematico dell’infinito, sugli altri capi di abbigliamento e nei molteplici spazi all’aperto.

Questa tinta, da intendere non come un singolo colore ma nella sua policromia, nel 2007 è stata ufficialmente abbinata all’autismo dalle Nazioni Unite in quanto richiama sicurezza e bisogno di conoscenza.