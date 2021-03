Augusta, “Identità ritrovate”: progetto del Fai in collaborazione con Comune e Ruiz

Si chiama “Identità ritrovate. Alla riscoperta del patrimonio di storia, arte, natura e delle tradizioni civiche italiane”, l’iniziativa organizzata dal Fai, il fondo ambiente italiano in collaborazione con il Comune e il secondo istituto di istruzione superiore “Gaetano Arangio Ruiz” retto da Cettina Castorina.

Il progetto, di cui si è discusso nei giorni scorsi durante l’incontro tra l’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino e una delegazione della sezione siracusana del Fai guidata da Sergio Cilea e composta dalla docente Matilde Magnano e dalla delegata scuola per la zona di Augusta Nicoletta Longo, si inserisce nel programma di valorizzazione della biblioteca comunale, “già annunciato dall’assessore Carrabino – ha riferito Cilea- e intende trasmettere agli studenti l’importanza di questi insostituibili contenitori culturali. Oggi, molto sbrigativamente, i nostri ragazzi ricorrono all’uso di Internet per le loro ricerche, tuttavia, per scoprire e riscoprire la propria storia, occorre consultare carte, documenti, manoscritti custoditi nelle biblioteche e negli archivi. Si tratta di fonti il più delle volte inesplorati”.

Cosi docenti e studenti del secondo istituto superiore saranno accolti in biblioteca dallo stesso assessore che, insieme al Fai, ha individuato un percorso all’interno della biblioteca con due indirizzi di approfondimento, uno di tipo turistico e l’altro economico, “attraverso la ricerca nel vasto patrimonio dell’Archivio Blasco. Documenti, mappe, incisioni, fotografie, monografie, opuscoli, potranno essere studiati per favorire, in linea con le indicazioni didattiche del progetto, il senso di appartenenza alla comunità cittadina e l’apprezzamento per la storia, l’arte e il paesaggio del proprio territorio”- ha sottolineato Carrabino.

Alle attività scolastiche curriculari si affiancherà questo progetto di alternanza scuola-lavoro dove docenti e studenti sono chiamati a “costruire insieme” un nuovo modo di fare didattica.