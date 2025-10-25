Augusta, i ragazzi del Megara in Spagna per un viaggio di formazione Scuola-Lavoro

Dal 15 al 22 ottobre le classi terze e quarte del Liceo Linguistico “Megara” hanno partecipato a un Viaggio Formazione Scuola-Lavoro (ex PCTO) nella splendida città di Salamanca, in Spagna.

L’esperienza ha unito apprendimento linguistico, orientamento professionale, scoperta culturale e tradizione culinaria, nel solco del piano di internazionalizzazione della scuola, offrendo agli studenti un’occasione unica per mettere in pratica le conoscenze apprese a scuola e per vivere da vicino la realtà spagnola.

Durante la settimana, i ragazzi hanno seguito un corso di micro-lingua presso la scuola Mester, dove docenti madrelingua hanno guidato gli studenti in attività specifiche legate all’ambito lavorativo e comunicativo.

Le lezioni, dinamiche e interattive, hanno permesso di approfondire il lessico professionale e di potenziare la competenza linguistica in contesti concreti.

Un altro momento importante del percorso è stata la visita ad alcune aziende locali, che ha consentito agli studenti di osservare da vicino l’organizzazione e il funzionamento di realtà imprenditoriali spagnole, come un’azienda di articoli di cancelleria, una gioielleria Filigrana Charra, un’agenzia di viaggi, un’agenzia assicurativa, un hotel: queste esperienze sono state fondamentali per la successiva elaborazione dei progetti PCTO, realizzati in piccoli gruppi e incentrati sull’analisi dei diversi settori produttivi e culturali del territorio.

Oltre alle attività formative, il viaggio ha rappresentato anche un’occasione di crescita personale e culturale.

Il primo giorno, durante il trasferimento, gli studenti hanno potuto ammirare le bellezze di Madrid, capitale vivace e cosmopolita, visitando alcuni dei luoghi simbolo come la Puerta del Sol e la Plaza Mayor.

Durante la permanenza a Salamanca, i ragazzi hanno esplorato l’Universidad, una delle più antiche d’Europa, e il suo suggestivo centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO: tra le tappe più apprezzate, la Plaza Mayor, la Catedral Nueva e Vieja.

La domenica è stata dedicata alla visita della città di El Greco e del Don Quijote: Toledo, affascinante città medievale ricca di storia, arte e cultura, dove gli studenti hanno potuto ammirare le tracce della convivenza tra le culture cristiana, ebraica e musulmana che ne fanno una delle mete più suggestive della Spagna.

Gli studenti sono tornati in Italia arricchiti non solo dal punto di vista scolastico, ma anche umano, consapevoli dell’importanza delle lingue e del contatto diretto con altre culture come strumenti fondamentali per la crescita personale e professionale.

I docenti accompagnatori della trasferta iberica sono stati Maria Carbonaro (tutor per 3^AL e 4^AL), Alfio Castro (referente della Commissione Viaggi), Floriana Fazzino (tutor per 3^BL e 4^BL), Lorgia Cecilia Quintero.

Grazie anche alla Dirigente Scolastica prof.ssa Fabrizia Ferrante per il costante incoraggiamento, alla docente referente per la Formazione Scuola-Lavoro Maria Grazia Muscolino e a tutta la Commissione Viaggi per l’organizzazione del viaggio.