Augusta, i ragazzi del Corbino in visita di orientamento al Mangia’s Resort

Giovedi 12 e venerdì 13 marzo gli alunni di tutti i Plessi del secondo anno della scuola secondaria di primo grado del 2° I.C. “Orso Mario Corbino” di Augusta, diretto dalla dott.ssa Gloriana Russitto si sono recati in visita al Mangia’s Resort di Brucoli. L’attività si inserisce tra quelle programmate nel curriculo verticale di Orientamento stilato dall’Istituto megarese, in attuazione delle Linee Guida per l’Orientamento Scolastico emanate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che hanno come finalità non solo quella di aiutare gli alunni a prendere coscienza delle proprie capacità e delle proprie attitudini ma anche fornire le necessarie informazioni sulle opportunità formative e professionali del territorio.

I ragazzi sono stati accolti dall’Hotel Manager Vincenzo Sulmona e dalla Back Office Manager Linda Di Pasquale ed accompagnati in una delle sale riunioni, dove è stata presentata loro prima, mediante ausili multimediali, la storia dell’azienda e poi, attraverso testimonianze dirette, lo staff che ci lavora.

Hanno così conosciuto il team che opera nella struttura con mansioni diverse, ma tutte fondamentali affinché la permanenza nel resort sia piacevole per gli ospiti. Hanno appreso quali percorsi formativi e lavorativi hanno intrapreso i vari manager della struttura, molti dei quali provengono da esperienze svolte all’estero, e si sono resi conto di come il Villaggio sia una piccola città che offre lavoro in tantissimi campi che spaziano dall’accoglienza alla ristorazione, dagli istruttori per le attività sportive, ai responsabili del verde e della manutenzione in genere, senza escludere il personale amministrativo. Tutte mansioni fondamentali affinché per i clienti il soggiorno in struttura diventi un’esperienza indimenticabile.

Gli alunni del Corbino sono stati poi suddivisi in quattro gruppi, guidati da altrettanti manager, ognuno dei quali ha portato in giro per il Resort i ragazzi, facendo loro visitare sia i blocchi ricettivi che i luoghi di fruizione comune.

L’attività si è conclusa con la visita al centro sportivo, dove i ragazzi hanno potuto fruire dei campi di calcio, basket e padel, organizzando un piccolo torneo.

La mattinata, oltre a dare ai ragazzi la possibilità di conoscere da vicino le potenzialità occupazionali di quella che sicuramente è un eccellenza tra le strutture ricettive del nostro territorio, ha consentito loro di apprezzare la bellezza dei luoghi in cui insiste.