Augusta, “i passi indietro della legalità”, Punta Izzo Possibile contesta il luogo scelto per ricordare Falcone

“I passi (indietro) della legalità”. Sono quelli che sarebbero stati compiuti secondo il Coordinamento Punta Izzo Possibile domenica mattina, quando nell’insolita location di “un bar-discoteca di fronte all’oasi-rifugio per uccelli selvatici delle saline Regina”, tra imbarcazioni da diporto e fogne a cielo aperto che scaricano in mare, l’amministrazione comunale ha scelto di celebrare la memoria del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei tre uomini della scorta uccisi 29 anni fa nella strage di Capaci, e dunque, parlare la cultura della legalità ma anche di valorizzazione del sito d’importanza comunitaria delle saline.

<<Legalità e ambiente, specie nel nostro territorio, sono temi indissolubilmente legati – scrive il coordinamento in una nota -. Un territorio complesso in cui il lungomare Granatello, e più in generale il golfo Xifonio, rappresenta solo uno dei simboli dell’illegalità ambientale che è concausa del degrado civile, economico e culturale di questa fetta di Sicilia. Un’illegalità che si declina negli scarichi fognari non depurati, nell’assenza di un Piano comunale di utilizzo del demanio marittimo e nel rilascio di concessioni demaniali a privati avulse da criteri di tutela ambientale, paesaggistica e culturale. Concessioni – e spesso anche nulla osta della Soprintendenza – che producono l’effetto di attribuire una “cornice di legalità formale” – innescandone la “normalizzazione sociale” – a fenomeni di privatizzazione di beni pubblici in contrasto con le finalità di conservazione e tutela di quegli stessi beni>>.

E allora è “normale”, secondo il Comitato – che si batte, in primis, per la smilitarizzazione e restituzione alla fruibilità agli augustani di una porzione di costa di Punta Izzo – che, tra liquami e miasmi fecali nasca un <<bar-discoteca a pochi metri da un’area naturale istituita dalla Comunità europea per la protezione dell’avifauna selvatica. Ed appare del tutto normale che in una tale “location” l’assessorato comunale alla Cultura organizzi un evento per sensibilizzare gli studenti alla legalità e alla difesa dell’ambiente – prosegue la nota -. Da qui l’urgenza di ripudiare questa “normalità”, continuando a resistere al “puzzo del compromesso morale” che inquina più delle ciminiere industriali. In memoria di Falcone e di tutte le donne e uomini liberi”.

Da parte sua l’assessore alla Cultura Pino Carrabino replica che non si è trattato di “un momento ufficiale di commemorazione della strage di Capaci, perchè avremmo potuto farlo nel salone di rappresentanza del Comune, ma del coinvolgimento dei ragazzi, delle famiglie e di tutta quella gente che voleva fruire di uno spazio aperto e vivere insieme una giornata nel ricordo e nella riflessione di chi ha pagato con il sangue la testimonianza e il legame ai valori dello stato. – aggiunge- Abbiamo scelto questo sito con la finalità di utilizzare questo spazio, coinvolgere le famiglie ed educare i ragazzi alla legalità nel senso più ampio del termine. Sul Piano comunale di utilizzo del demanio marittimo del demanio proprio in queste settimane stiamo lavorando sulla perimetrazione e delle aree demaniali proprio per poter regolamentare il tutto, certamente l’obiettivo nostro è andare a definirlo nel più breve tempo possibile”.