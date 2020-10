Augusta, i nodi della disabilità, Amenta (20 novembre 1989) al sindaco Di Mare: “intervenire con urgenza”

Eliminare le barriere architettoniche, far partire la consulta della disabilità e nominare il garante, non senza dimenticare di potenziare il trasporto per i disabili avviare un diurnato e corsi mirati per inclusione professionale per i portatori di handicap. Sono queste i nodi salienti del mondo della disabilità da cui dovrebbe iniziare subito la nuova amministrazione comunale secondo l’associazione 20 novembre 1989 che già in campagna elettorale aveva incontrato sia il sindaco eletto Peppe Di Mare che gli altri due candidati Pippo Gulino e Massimo Carrubba.

In quell’occasione “ai tre candidati– fa sapere il Sebastiano Amenta, vicepresidente dell’associazione- ho spiegato ed evidenziato, quali sono le criticità che affliggono il mondo della disabilità ad Augusta, e le necessità di intervenire con politiche incisive urgentemente, in quell’ occasione ho lasciato un programma sulla disabilità che il nuovo sindaco ha sposato e inserito nel proprio programma elettorale. I punti cruciali da cui iniziare sin da subito, ed il sindaco Di Mare si è impegnato a tale proposito, sono il Peba, il piano di eliminazione delle barriere architettoniche, così come da legge introdotti nel 1986, integrato con la legge 104/92, avviare la consulta della disabilità e nominare il garante stesso voluti fortemente dal sottoscritto e approvati dall’amministrazione uscente in consiglio comunale prima del lockdown, ma attualmente non operativi, vista l’emergenza covid”.

E’ necessario, inoltre, potenziare il trasporto per le persone disabili a 360°, così come provvedere all’avvio di un diurnato a carico degli enti locali, corsi mirati per l’inclusione professionale per le persone portatori e portatrici di handicap.

“Adesso servono i fatti, noi siamo qui presenti, come lo siamo sempre stati anche con la vecchia amministrazione, pronti a collaborare e non facendo sconti a nessuno qualora venissero meno i sacrosanti diritti dei più deboli. C’è tanto da fare nella nostra città, per le fasce più deboli, per i nostri nonni, per le giovani generazioni e per tutto il tessuto sociale della nostra beneamata Augusta”- ha concluso Amenta che augura buon lavoro al neo eletto sindaco e ha richiesto un incontro urgente con il nuovo sindaco di Floridia Marco Carianni, “visto che lo scorso anno il servizio specialistico (Asacom) non è stato avviato e per chiedere l’avvio urgente e veloce del servizio spettante agli alunni portatori di handicap come da legge 104 articolo 13”