Augusta, “I giochi di Maya”: la filosofa orientale in un libro a cura di Nuova Acropoli

E’ scritto dalla direttrice internazionale emerita di Nuova acropoli, la filosofa e maestra di musica, Delia Steinberg Guzman il libro “I Giochi Di Maya”, che verrà presentato domani 9 dicembre, alle 18, nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” del Comune da Nuova Acropoli, nell’ambito del programma delle attività natalizie promosso dall’amministrazione.

La presentazione, alla quale parteciperà al tavolo dei relatori l’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino che commenterà uno dei capitoli più belli e poetici, vedrà avvicendarsi le letture di alcuni brani del libro a un vero e proprio compendio di insegnamenti atemporali di filosofia orientale dei quali Nuova Acropoli si rende latrice nei corsi di filosofia di primo livello, che offre periodicamente e gratuitamente a chiunque voglia imparare a conoscersi e a migliorare se stesso e il mondo che lo circonda.

“Nella filosofia orientale Maya è illusione – si legge nella prefazione italiana del libro – o meglio, la realtà illusoria che gioca con i nostri sensi. E noi partecipiamo, in maniera più o meno consapevole, al gioco. Illusione non è solo ciò che non esiste, ma anche ciò che noi percepiamo. I giochi dell’illusione si basano su cose certe, ma non durature; sono verità che vivono il tempo di una bolla… Il tempo di una illusione. Tuttavia, nella nostra ignoranza, pensiamo che queste verità momentanee siano reali, senza cogliere nella loro durata limitata, il senso dell’effimero che rappresentano”.

La presentazione si concluderà con un omaggio canoro che accompagnerà la lettura dell’epilogo del libro da parte dell’attore augustano Davide Sbrogiò.