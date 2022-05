Augusta, i festeggiamenti del patrono San Domenico entrano nel vivo: istituita area sosta per disabili in via Colombo

Un’area di sosta temporanea da riservare alla sosta dei veicoli delle persone diversamente abili muniti di apposito contrassegno è stata istituita in via Cristoforo Colombo, nel tratto compreso tra via Epicarmo e via Megara dalle 9 di oggi alle 24 di domani, in una delle strade del centro storico, di fronte alla villa comunale che da oggi, 23 maggio e fino a domani, festa del patrocinio San Domenico, sarà off limit per i mezzi.

Lo prevede un’ordinanza di polizia municipale firmata dal comandante Salvatore Daidone che integra la precedente, che introduceva il divieto di sosta in via Colombo, nel tratto compreso fra via XIV ottobre e via Epicarmo dalle 9 di oggi 23 maggio alle 24 di domani 24 maggio e il divieto di circolazione, il 23 e 24 maggio, dalle 16 alle 24. E’ l’ultima di una serie di ordinanze emanate per la viabilità al centro storico, che hanno imposto tutta una serie di divieti in varie zone, blindando il cuore del centro storico per i festeggiamenti del patrono, che oggi entrano nel vivo con le processioni che ritornano dopo due anni di pandemia.

Per oggi, vigilia della festa, è in programma alle 19, 30 la tradizionale processione del Braccio reliquario che, alla presenza di autorità civili e militari, del clero, degli ordini religiosi, delle confraternite ed associazioni da piazza San Domenico percorrerà via Garibaldi, Epicarmo, della Rotonda, Principe Umberto, Colombo, XIV Ottobre e rientro nella chiesa di San Domenico. Sarà preceduto alle 18, 30 dalla celebrazione eucaristica presieduta dal frate domenicano padre Giovanni Calcara e accompagnata dai canti della corale polifonica Anthea Odes. Alle 22, invece, alla villa comunale sul palco allestito in piazza Castello ci sarà l’atteso concerto dei Nomadi.

Domani, invece, 24 maggio, festa del patrocinio, inizierà alle 8 con il suono festoso delle campane, a cui seguirà alle 9,30 l’esibizione del corpo bandistico Federico II città di Augusta per le vie cittadine. Alle 10,30 don Alfio Scapellato, amministratore parrocchiale della chiesa Madre, celebrerà nella chiesa di San Domenico le concelebrazione eucaristica con panegirico del santo e nell’ offertorio il sindaco offrirà un cero votivo al santo perchè protegga e custodisca la città. I canti saranno affidati alla corale polifonica Iubilaeum. Seguirà, alle 18, la messa accompagnata dal coro Note in armonia e alle 19 il simulacro del patrono uscirà trionfalmente dalla chiesa per essere portato in processione per via XIV Ottobre, Roma -dove al passaggio da palazzo San Biagio avverrà l’ omaggio floreale da parte del presidente del consiglio comunale- via Xifonia, Alabo, Megara, della Rotonda, Principe Umberto, piazza Duomo dove l’ amministratore parrocchiale, il padre domenicano e il sindaco rivolgeranno un messaggio alla città. Il fercolo proseguirà per via Principe Umberto, via Colombo, via XIV Ottobre e rientro nella chiesa di San Domenico.

Seguirà alle 22 lo spettacolo di musica e cabaret con la partecipazione di Dolcenera. La serata e i festeggiamenti non saranno conclusi, quest’anno, dai tradizionali fuochi d’artificio, attesi da molti e che si sono sparati sempre dalla “Badiazza” per rispetto della guerra in Ucraina.