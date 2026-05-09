Augusta, I Fast and Curious del Liceo “Megara” brillano, da esordienti, nella Top Ten nazionale delle XVII Olimpiadi della Cultura e del Talento

La squadra, composta da Lorenzo Ballotta (3^AC), Giorgio Belluso (4^AS), Giulia Boellis (5^BS), Marika Fazio (4^BS), Eliana Poppite (2^AS), Chiara Tempio (5^BS), ha infatti conseguito uno splendido 9° posto.

A Tolfa (Roma) tra il 23 e il 26 aprile si sono svolte le Finali Nazionali, in cui le 33 migliori squadre provenienti da tutta Italia, vincitrici delle selezioni di Macroarea, hanno affrontato svariate prove: esecuzione di un Cortometraggio; Staffetta della cultura; Battle di recitazione, canto, musica e danza; Prova fotografica; Prova “Parlateci di..”; Prova di talento.

Gli studenti hanno dimostrato eccellenti competenze in tutte le prove, distinguendosi sempre per maturità.

Il momento più brillante è stato senza dubbio la prova fotografica, in cui i Fast and Curious hanno conquistato il 1° posto assoluto, dimostrando un notevole senso critico nell’interpretazione del tema “Composizioni inaspettate” e nella traduzione in visual, proponendo una foto paradosso sul rapporto tra mondo moderno e mondo antico con effetto chiastico.

Un risultato che testimonia la capacità dei ragazzi di unire competenze culturali e sensibilità artistica, trasformando un semplice scatto in un messaggio.

Un momento individuale significativo è stato il 1° posto di Eliana nella Battle di recitazione.

La Dirigente Scolastica prof.ssa Fabrizia Ferrante, le docenti referenti della gara, nonché accompagnatrici degli alunni a Tolfa, Cassandra Carriglio e Maria Grazia Chiarello e tutto il Liceo “Megara” con viva soddisfazione e orgoglio applaudono gli studenti per la Top Ten, per la vittoria nella prova fotografica e nella Battle di recitazione ma soprattutto per l’impegno, la maturità e la passione dimostrati.

La competizione ha rappresentato per gli alunni una tappa formativa importante.

Il loro successo è anche un riconoscimento al lavoro dei docenti, alla collaborazione tra pari e alla volontà di mettersi in gioco con entusiasmo.

A contribuire, con annesso ringraziamento da parte della scuola, anche l’ex alunno Marco Sorbello che ha fornito il supporto tecnico nella realizzazione e nel montaggio del cortometraggio.