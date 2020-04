Augusta, i Carabinieri consegnano dei computer agli studenti del “Corbino”

Nell’ambito delle numerose attività di sostegno e solidarietà messe in campo dai Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa, soprattutto in questo periodo di permanenza in casa dovuto alla pandemia da Coronavirus, i Militari della Compagnia di Augusta hanno risposto con entusiasmo e piena disponibilità alla richiesta di supporto della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Orso Mario Corbino” che ha chiesto di consegnare personal computer destinati ad alcune famiglie della città megarese.

L’ausilio didattico consegnato dal Comandante della Stazione Carabinieri di Augusta permetterà a scuola e studenti di realizzare le metodologie di insegnamento a distanza.