Augusta, i Carabinieri aiutano un’anziana in difficoltà al rientro dal supermercato

L’emergenza attuale costringe milioni di italiani a rimanere chiusi nelle loro abitazioni al fine di evitare il più possibile il rischio di contagio ed a cercare di limitare le proprie uscite ai soli casi di necessità come quelli di fare la spesa o andare in farmacia. Gli anziani sono una categoria di cittadini che sta soffrendo particolarmente, poiché quando non possono farsi assistere da prossimi congiunti conviventi o da vicini di casa, sono costretti ad affrontare notevoli difficoltà.

Un’anziana donna con difficoltà deambulatorie e che vive sola in un piccolo appartamento nel centro storico di Augusta, stava rincasando spingendo faticosamente un pesante carrello della spesa che aveva riempito con le scorte alimentari acquistate per far fronte a diversi giorni di permanenza in casa.

Una gazzella del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri che transitava in quel momento, notando le difficoltà della donna non ha esitato a fermarsi per soccorrerla e il più alto in grado tra i due Carabinieri è sceso dall’auto di servizio, prendendo sotto braccio l’anziana donna e spingendo il carrello fino alla sua abitazione, ove una volta giunti ha altresì aiutato la signora a salire le scale e a portare la spesa in casa.

La donna ha ringraziato commossa il militare dell’Arma che con molta dolcezza si era preso cura di lei. Un piccolo gesto che testimonia la vicinanza delle istituzioni ai cittadini.