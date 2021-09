Augusta, i 50 anni dello stabilimento Sasol, ex Liquichimica raccontati in un libro

Lo stabilimento Sasol di Augusta compie quest’anno cinquanta anni e festeggia con la presentazione di un libro che racconta la sua storia ed il suo rapporto con il territorio dal 1971, da quando si chiamava “Liquichimica” di Raffele Ursini, sino a fare oggi parte della multinazionale sudafricana Sasol.

La presentazione del libro e la cerimonia per ricordare questa storia si terranno nella sala meeting del stabilimento il prossimo sabato 25 settembre, a partire dalle 11 alla presenza di Brad Griffith, vice presidente di Sasol LTD, di Jens Straatman, senior vice presidente della divisione Eurasia e di Filippo Carletti, l’amministratore delegato di Sasol Italy. Farà gli onori di casa il vice president operations Italy Sergio Corso che è anche il direttore dello stabilimento megarese. Saranno presenti autorità, istituzioni, amministratori del territorio ed esponenti politici.

Il libro, curato dal giornalista Carmelo Miduri, racconta la storia del sito fin dalle prime fasi della costruzione, dell’allora Liquichimica, seguite dalla crisi della azienda, in coincidenza della crisi della chimica negli anni settanta in Italia, passando dal salvataggio da parte dello stato tramite l’Eni, fino al passaggio di proprietà al gruppo tedesco Rwe-Dea (Condea Augusta) ed infine all’acquisizione, nel 2001, di Sasol Ltd.

Il volume raccoglie anche testimonianze di ex dipendenti ed attuali che raccontato cosa è oggi lo stabilimento, dalle produzioni al mercato, dalle tecnologie alla sicurezza e la difesa dell’ambiente, ai rapporti con il territorio incluso uno sguardo ai temi sui quali la società intende impegnarsi per il prossimo futuro.

Nella stessa giornata lo stabilimento sarà aperto a dipendenti e loro familiari per un tour di visita guidato.