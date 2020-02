Augusta, i 50 anni della destra augustana in un convegno promosso da Fratelli d’Italia

“1970-2020: l’impegno della destra per Augusta”. E’ il tema del convegno promosso da Fratelli d’Italia Augusta in programma oggi pomeriggio, alle 18, a palazzo San Biagio in occasione del cinquantenario del circolo “Ugo Venturini”.

Sono previsti gli interventi di Enzo Inzolia, presidente del circolo megarese, Marco Failla presidente provinciale di Gioventù nazionale di Siracusa, Giuseppe Napoli commissario provinciale di Fratelli d’Italia di Siracusa, Puccio Forestiere già deputato nazionale, Salvo Pogliese sindaco di Catania e coordinatore regionale per la Sicilia orientale di Fratelli d’Italia e Rossana Cannata vice presidente della Commissione Antimafia all’Ars.