Augusta, i 40 anni del Kiwanis nel ricordo di Marcello Giordani e pensando ai bambini dello Yemen

Ha festeggiato i 40 anni di impegno sul territorio il Kiwanis club, che ha celebrato nei giorni scorsi l’importante traguardo per il club service durante la tradizionale “Charter night” annuale alla presenza del governatore del distretto Italia-San Marino Maura Magni, nel segno della solidarietà per i bambini dello Yemen e nel ricordo del compianto tenore nonché socio Marcello Giordani. A ripercorrere i 40 anni di realizzazione di service, anche attraverso un video, è stato il presidente Francesco Rattizzato a partire dalla fondazione, nel 1985, della fraternita di Misericordia che “insieme alla Fratres rappresenta un pilastro unico nel soccorso, nella protezione civile e nella raccolta di sangue in ambito locale e provinciale. Si è incrementata la presenza nel tessuto sociale”- ha detto.

Ricordati, tra gli altri, la donazione della barca per i disabili l’istituzione del museo della Piazzaforte insieme al Comune, la manutenzione dell’organo della chiesa Madre, tanti convegni, non dimenticando il tema dei diritti dell’infanzia con la richiesta all’amministrazione di istituire la figura del garante dei diritti dei minori , temi storici come il castello svevo e l’ hangar “sempre più dimenticati e decadenti. Oggi possiamo affermare che quel progetto costruito 40 anni fa è ancora vitale e rappresenta una risorsa indispensabile per la comunità – ha affermato il presidente che ha ricordato anche il tenore Marcello Guagliardo Giordani, socio del club e che con i suoi tanti concerti ha contribuito a portare avanti vari progetti, l’ultimo dei quali il nuovo altare e l’ambone di marmo della chiesa di Brucoli, inaugurato proprio il giorno della sua morte. Era presente la vedova Wilma, diventata socia onorari del club in memoria del marito.

Si sono susseguiti anche i ricordi di altri ex presidenti, un momento particolarmente significativo è stato quello in cui Carlo Capone chairman distrettuale del service “Kiwanis per i bambini dello Yemen” ha parlato appunto degli sfortunati minori dello Yemen, dove da 4 anni c’è una guerra tra due fazioni per il controllo dei flussi petroliferi, e che ha provocato la morte di 400 mila bambini sotto i 5 anni. “Manca tutto, non hanno niente e le madri assistono alla morte per malnutrizione dei loro bambini che vivono in estrema povertà” – ha detto- L’Onu ha dichiarato la tragedia dello Yemen “la più grande catastrofe umanitaria al mondo”, non ne parla mai nessuno”.

Kiwanis si è assunto l’onere di portare un aiuto umanitario per salvarli, i bambini devono assumere delle bustine di nutrienti che l’Unicef riesce a fare arrivare. Costano un totale 31 centesimi l’una, ma possono salvare tante vite. “Ne bastano 3 al giorno per 8 settimane e il bambino risorge, sorride e torna a giocare”– ha aggiunto esortando i club e le divisioni del Kiwanis ad aderire al “service” a devolvere somme per l’acquisto da Unicef di bustine nutritive

Ha concluso Magni ha detto che “l’eco delle vostre imprese è arrivato anche a Varese, sono certa che questa città sarebbe stata diversa se non ci fosse stato il Kiwanis”. Presenti anche il luogotenente governatore della divisione 3 Sicilia Sud-est del Kiwanis internazionale Ciro Messina e soci di Siracusa, Lentini, Modica, Vittoria, Zafferana Etnea e Paternò