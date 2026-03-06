Augusta hub dell’eolico offshore: 50 milioni per il porto scelto dal ministero dell’Ambiente

Il porto di Augusta si prepara a diventare uno dei poli strategici italiani per lo sviluppo dell’energia eolica offshore. Il Ministero dell’Ambiente ha infatti individuato lo scalo siciliano, insieme a quello di Taranto, come hub per la produzione e la logistica legata a questa nuova frontiera delle energie rinnovabili. Per adeguare le infrastrutture portuali sono in arrivo circa 50 milioni di euro, risorse che dovranno consentire di avviare le attività entro i prossimi due o tre anni.

Il progetto promette importanti ricadute economiche e occupazionali, oltre a significativi benefici sul piano ambientale grazie allo sviluppo di una filiera energetica sostenibile.

Le caratteristiche e le potenzialità dell’iniziativa sono state illustrate dal presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare della Sicilia orientale, Francesco Di Sarcina, durante il “Key The Energy Transition Expo”, la fiera internazionale dedicata alla transizione energetica che si conclude oggi a Rimini.

Alla tavola rotonda, promossa da Fulvio Mamone Capria, presidente di Aero (Associazione delle energie rinnovabili offshore), hanno partecipato anche Elisabetta D’Agostino, dirigente del Ministero dell’Ambiente, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio–Porto di Taranto Giovanni Gugliotti e il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (Porto di Ravenna) Francesco Benevolo, padrone di casa dell’incontro.

Durante il confronto, dopo aver approfondito le prospettive del settore, i relatori hanno auspicato una rapida assegnazione delle risorse per rispettare la tabella di marcia e accelerare lo sviluppo del comparto.

Di Sarcina ha inoltre ringraziato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, con il quale era stata concordata la candidatura unitaria della Sicilia scegliendo Augusta come porto più competitivo rispetto ad altri scali. Una scelta che si è rivelata vincente.

Sul fronte operativo, il presidente dell’Autorità portuale ha spiegato che sono già stati avviati i primi confronti con gli operatori privati interessati e con i soggetti nazionali coinvolti nella filiera dell’eolico offshore, con l’obiettivo di definire i ruoli e organizzare le aree necessarie alle attività, parallelamente agli interventi di adeguamento delle infrastrutture portuali.