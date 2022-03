Augusta ha celebrato la “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus”

Gli strumenti elettromedicali di Salvo Arena, medico endocrinologo augustano morto con il covid l’anno scorso sono stati donati dalla famiglia al reparto di Endocrinologia dell’ospedale Garibaldi di Catania, mentre da oggi i volumi di Roberto Burioni, medico e docente di virologia e microbiologia dell’università “Vita-salute” dell’ospedale San Raffaele Milano si potranno consultare alla biblioteca Vallet del Comune a seguito della donazione all’ex dell’ex primario di Cardiologia del Muscatello e cittadino onorario di Augusta Fabio Scandurra. Si è conclusa cosi oggi al salone “Rocco Chinnici” del Comune la “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus” che si celebra a livello nazionale, ogni 18 marzo, istituita da un legge ad hoc per non dimenticare le vittime del covid 19 e questa triste esperienza che ha come simbolo quel 18 marzo del 2020 quando 70 carri militari portavano fuori da Bergamo le tantissime vittime del coronavirus: “anche noi ad Augusta vuole celebrare questa giornata per fare memoria e dire grazie a tutte quelle istituzioni che hanno cooperato per mettersi al servizio al servizio delle comunità” ha detto Pino Carrabino.

“E’ un giorno che vogliamo dedicare al ricordo di chi non solo dell’espletamento delle funzioni ha lasciato la via a questo male che ha cambiato le nostre abitazioni. Vogliamo abbracciare tutte le famigli augustane e non solo che hanno visto i propri cari e alcune volte non li hanno neanche visti perdere la vita davanti a questo maldetto covid. Siamo qui per sensibilizzare e tenere ancora alta l’attenzione che non è finita questa emergenza, ce lo confermano i dati delle ultime settimane. Non possiamo abbassare la guardia perché il virus ancora gira e con insistenza” –ha aggiunto il sindaco Giuseppe Di Mare che ha sottolineato che la macchina si è messa in moto anche nella difficoltà ringraziando l’Asp, la Marina, le forze dell’ordine, l’ Autorità portuale del mare di Sicilia orientale, la Capitaneria di porto, le associazioni di volontariato, la Protezione civile, la Misericordia, all’associazione dei Carabinieri, il Club Nuova Elettra, Nuova Acropoli, la Protezione civile comunale, “una squadra unita che ha dimostrato di poter affrontare questa emergenza”.

“E’ stata un lotta che ci ha portato, tutto sommato dei ragguardevoli risultati, non posso che elogiare tutto il personale sanitario che ha lavorato senza limiti e riguardi per turni in più o carenze di dispositivi. Se da un lato questa malattia è stata veramente disastrosa dall’altro ci ha insegnato a rimboccarci le maniche tutti e ci ha fatto scoprire un calore umano e una volontà di fare fronte a questo nemico che ha dimostrato essere vincente”– ha affermato il direttore sanitario dell’Asp Salvo Madonia che ha detto che oggi i casi sono aumentati e vanno adottate ancora le misure di contenimento e la vaccinazione “che si è dimostrata utile” e se “abbiamo raggiunto ottimi traguardi tra gli adulti, con i bambini stiamo ancora trovando difficoltà”.

“Sono stati 2 anni molto impegnativi e difficili, mi sono occupata di vaccinazione, di Usca, perché questa battaglia è stata condotta su più campi, dalla prevenzione alla vaccinazione, il primo fronte sul quale abbiamo creduto per arginare il covid– ha dichiarato il direttore del distretto sanitario Lorenzo Spina- c’è stata una forte sinergia tra le istituzioni che è scattata. Per Augusta e Melilli è stata fortissima la presenza dell’amministrazione, della Protezione civile e anche dell’istituzione scolastica che ci ha messo a disposizione la palestra dove abbiamo fatto i vaccini per il primo anno, della Marina delle forze dell’ordine, dei volontari”. Ha poi sottolineato che non bisogna abbassare la guardia e che il 31marzo non si aprono le porte e vanno mantenuti i comportamenti con prudenza altrimenti ritorneremo al punto di partenza, ricordando anche Salvo Arena, che oltre ad essere un bravo medico che ha svolto attività anche al Poliambulatorio di Augusta, era anche un amico. “Per lui e per quanti non ci sono più oltre all’impegno di questi anni siamo intenzionati ad andare avanti fino in fono fino quando questo virus sarà definitivamente sconfitto”- ha concluso.

Il capitano di Vascello Filippo La Rosa, che guida l’infermeria presidiaria della Marina ha portato i saluti dell’ammiraglio Cottini, assente giustificato perché positivo al covid, “asintomatico perché è vaccinato con tre dosi. Sappiamo che questa quarta ondata è la pandemia dei non vaccinati, e sappiamo che il vaccino ha evitato tanti morti. La pandemia in tutto il mondo ha determinato 6 milioni di vittime, 137.000 morti in Italia e fanno un rumore assordante e ci ricordano che sono sempre presenti nel nostro cuore. La sanità marittima è stata la spina dorsale della sanità nazionale, – ha dichiarato- a Punta Izzo l’hub vaccinale è stato aperto il 3 gennaio, sotto le festività natalizie e simo stati tutti li a creare quelle condizioni che hanno permesso nel mese di gennaio di fare più di 10 mila vaccinazioni. Il nostro laboratorio di biologia molecolare è stato accanto all’Asp di Siracusa processare in maniera rapida i tamponi e questo ha permesso in un momento critico di azzerare in breve tempo le liste d’attesa. Siamo stati tutti al fronte per salvaguardare la salute della collettività”.

Sulla figura di Salvo Arena ha parlato il dirigente medico del reparto di Endocrinologia del Garibaldi di Catania Roberto Baratta. “Dava nobiltà al nostro lavoro cosi difficile – ha ricordato- la sofferenza si è materializzata in lui che da Siracusa arrivò a Catania, ed è stato un mese in rianimazione con una voglia infinita di farcela incredibile. E’ andata via per lasciarci qualcosa di più della sua presenza, quando pensavamo che stava per uscirsene, la notte che se ne andò ero di guardia e ho potuto vegliarlo tutta la notte. Era integerrimo, andava controcorrente, voleva che l’endocrinologia vincesse in provincia di Siracusa e ci ha lasciato tutta una serie di pubblicazioni scientifiche funzionali alla crescita dei più giovani”.

Il direttore dell’unità di Endocrinologia del Garibaldi Antonino Belfiore ha detto di aver conosciuto Salvo 25 anni fa, quando iniziò come specializzando mostrando “un’attitudine anche insolita per lo studio della tiroide, si è visto subito che era uno fuori dal comune era apprezzato ma non solo per la sua professione, ma anche per le sue qualità male, per la sua gentilezza e passione per la professione. E’ stato uno shock per tutti quando se n’è andato, ringrazio per la donazione dei familiari”.

A spiegare perché il perché di questa donazione è stato il fratello Massimo, presente insieme ai genitori e la compagna del medico scomparso. “Doniamo gli strumenti in memoria di Salvo perché – ha dichiarato- siamo certi che rispecchia la sua volontà, Salvo si dedicava al suo lavoro con grande di umanità, era un grande lavoratore, un caso di rara onestà, non ha mai ostentato il suo sapere, era convinto che il medico non deve mai smettere di appassionarsi allo studio, al rigore, alla ricerca senza trascurare la solidarietà. Desideriamo che questi strumenti possano diventare utili nell’attività di ricerca dei più giovani”.

Sono stati, inoltre, donati alla biblioteca comunale “Vallet” da parte dell’ex primario di Cardiologia del Muscatello e cittadino onorario di Augusta Fabio Scandurra i volumi di Roberto Burioni, medico e docente di virologia e microbiologia dell’università “Vita-salute” dell’ospedale San Raffaele Milano, che ha appoggiato l’iniziativa in un video messaggio. Scandurra ha ricordato che durante la pandemia “il 10 % di 150 mila morti per covid sono operatori sanitari, di cui 371 sono medici, sanitari caduti sul lavoro. Eppure tante critiche ci sono state per chi ha messo la faccia tra cui il professore Brucioni, grande divulgatore scientifico”.

Ha portato i suoi saluti per la prima volta in pubblico, ad Augusta, Francesco Di Sarcina, neo presidente dell’ Autorità portuale di sistema del mare di Sicilia orientale che ha ricordato la sua esperienza del periodo covid quando era segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del mare ligure orientale legate anche all’ impossibilità di trovare mascherine all’epoca.