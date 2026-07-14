Augusta, guida senza patente e irregolarità: sanzioni

Cronaca · polizia di stato

Nel pomeriggio di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Pubblica sicurezza di Augusta e al Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale, hanno effettuato un serrato controllo del territorio finalizzato alla prevenzione ed alla repressione di comportamenti contrari al codice della strada.

Il servizio, fortemente voluto dal Questore Aldo Fusco, si innesta nell’ambito della più ampia campagna di prevenzione agli incidenti stradali che la Polizia di Stato sta svolgendo in tutta la provincia, sulla scia dei numerosi e gravissimi incidenti che hanno scosso l’opinione pubblica.

Sono stati pianificati in varie zone della città dei posti di controllo che hanno consentito di identificare 113 persone e di controllare 46 veicoli. Sono state elevate 7 sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada per un totale di quasi 6000 euro.

Da segnalare che tra le violazioni la guida senza patente.

Come già avvenuto per Siracusa, i servizi di contrasto agli incidenti stradali continueranno nei prossimi giorni.