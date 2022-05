Augusta, “Guerra in Ucraina e impatto sul cluster marittimo”: istituito al Comune il tavolo tecnico portuale permanente

Istituire un tavolo tecnico di confronto nazionale per affrontare il tema del polo petrolchimico in maniera concretamente, soprattutto in relazione al percorso di transizione energetica e alla luce anche dell’impatto e delle preoccupazioni che la guerra in Ucraina sta avendo anche sul porto di Augusta. Sarà questa la richiesta indirizzata al presidente del consiglio dei Ministri e anche al ministro delle Attività produttive che partirà dal tavolo tecnico portuale permanente convocato ieri, con carattere di urgenza, al Comune di Augusta con oggetto la “Guerra in Ucraina e l’ impatto sul cluster marittimo – Iniziative comuni da intraprendere”.

Al tavolo, presieduto dal sindaco Giuseppe di Mare e dall’assessore all’Economia ed allo sviluppo Economico con delega alle Politiche portuali Tania Patania, hanno preso parte il capo di stato maggiore Tiziano Garrapa in rappresentanza del Comando militare marittimo Sicilia, il capitano di vascello Michele Maltese, comandante della Capitaneria di porto, il segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale Attilio Montalto , Domenico Tringali in rappresentanza di Confindustria Siracusa , Marina Noè presidente di Assoporto Augusta, Davide Fazio presidente di Unionports maritime cluster, Aldo Garozzo e Giovanni Di Pasquale per Rimorchiatori Riuniti, Gianluca Scalzo capo del gruppo Ormeggiatori, Domenico Senaglia capo gruppo Barcaioli, il segretario provinciale della Cgil Roberto Alosi e Lorena Crisci che guida la locale Camera del lavoro, Elisabetta Limer in rappresentanza del segretario Filt – Cgil di Siracusa Ettore Piccolo, Vera Carasi segretario provinciale Cisl e Alessandro Valenti del sindacato, Silvio Balsamo per Uil trasporti e Antonio Galioto per l’ Ugl Siracusa .

I presenti hanno concordato che la vicenda che sta interessando la raffineria Lukoil per via delle sanzioni scaturite dalla guerra in Ucraina va affrontata nell’immediatezza e l’eventuale chiusura dello stabilimento potrebbe “generare un effetto domino per via delle interconnessioni tra i diversi stabilimenti dell’area industriale. Questo potrebbe metterebbe a dura prova la continuità e sostenibilità di altre realtà industriali con ripercussioni occupazionali e sociali ingestibili”.

“La preoccupazione per i risvolti sociali esiste e come sappiamo è già all’attenzione del governo nazionale” – ha affermato l’assessore Patania –Troppe incertezze sul nostro polo petrolchimico, dobbiamo avere chiare le prospettive e soprattutto riteniamo di dover sapere quanto il governo nazionale sia disposto in termini di attenzione e soprattutto di investimenti a riservarci” .