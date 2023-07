Augusta, guasto elettrico: fermi i due pozzi della Villa e niente acqua dai rubinetti

Rubinetti a secco al centro storico fino alle 10.10 di questa mattina. Un disagio per i residenti dell’Isola, che oggi si sono svegliati senz’acqua a causa di un guasto elettrico, forse alla nuova cabina elettrica dell’ex piscina da poco montata, e della conseguente mancanza di energia elettrica nei due pozzi della villa che sono cosi fermi. E non pompano acqua in rete, con gli inevitabili disagi per gli utenti soprattutto in giornate di caldo come queste.

“Abbiamo già effettuato le segnalazioni al gestore elettrico e sta arrivando una squadra da Lentini per sistemare il guasto”- ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare. Con un messaggio Telegram di stamattina il Comune invita ad utilizzare “con parsimonia le proprie risorse al fine di minimizzare disagi la popolazione è invitata a utilizzare con parsimonia le proprie risorse al fine di minimizzare disagi”.

Il servizio è stato ripristinato