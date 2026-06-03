Augusta, guasto alla rete idrica: chiuso per un giorno il plesso Morvillo, pronto intervento del Comune

A seguito di un improvviso guasto alla rete idrica comunale verificatosi nella giornata odierna nel territorio di Augusta, l’Amministrazione comunale è intervenuta con tempestività per garantire la tutela della salute e della sicurezza degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie.

Il disservizio ha interessato il plesso scolastico “Francesca Morvillo”, afferente al 2° Istituto Comprensivo “Orso Mario Corbino” di Augusta, determinando l’interruzione dell’erogazione dell’acqua potabile all’interno della struttura. La situazione ha reso impossibile garantire il regolare utilizzo dei servizi igienici e il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività didattiche.

Ricevuta la segnalazione, il Sindaco di Augusta ha immediatamente disposto la chiusura del plesso per l’intera giornata di mercoledì 03 giugno 2026, attraverso apposita ordinanza contingibile e urgente, adottata per motivi di igiene e salute pubblica.

Contestualmente, i tecnici comunali e gli uffici competenti si sono attivati per individuare e risolvere il guasto nel più breve tempo possibile, al fine di ripristinare la normale erogazione del servizio idrico e consentire la regolare ripresa delle attività scolastiche.

L’Amministrazione comunale di Augusta ringrazia la dirigenza scolastica, il personale e le famiglie per la collaborazione, ribadendo il proprio impegno nella gestione tempestiva delle emergenze e nella tutela dei servizi essenziali per la comunità.