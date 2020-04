Augusta, grossi topi in via XXV Aprile, accanto al terzo istituto comprensivo Todaro

Grossi topi che escono dall’area a verde, quasi una piccola foresta, dove si trova la palestra, incompiuta, del terzo istituto comprensivo Todaro e finiscono per strada. E vicino le abitazioni di via XXV Aprile, adiacente alla scuola. A lamentarlo è un residente, che abita proprio in questa via e che ha scritto una mail alla redazione per sollecitare la risoluzione del problema, “prima che arrivi il vero caldo e che questi animali circoleranno anche durante il giorno –scrive M.S.- Da diversi giorni nella serata e nelle prime ore del mattino si possono vedere circolare grossi topi, che escono dalla zona della scuola Todaro a causa delle tante e alte erbacce che si trovano all’ interno. In via XXV Aprile oltre alle varie abitazioni si trovano locali alimentari come un panificio, pastaio, polleria, negozio di frutta e una bottega. È inutile fare la disinfestazione, se non si bonifica prima l’ area. Sono un cittadino augustano che paga le tasse e- conclude- spero in un intervento del Comune il prima possibile”.

L’assessore all’ Ecologia Omar Pennisi ha fatto sapere che entro maggio si provvederà a ripulire l’area, in Borgata in questi giorni gli operai del Comune hanno iniziato la scerbatura nella grande aiuola all’ingresso della città e in piazza Unità d’Italia, nei prossimi giorni verrà ripulita dalle erbe infestanti anche piazza Fontana.