Augusta, grossa chiazza marrone nella rada: interviene la Capitaneria di porto

Una grossa chiazza con scia di colore marrone è appara questa mattina in un tratto di mare tra il pontile Nato e la banchina della cementeria, nella rada megarese, facendo pensare ad uno sversamento in mare.

Le foto del presunto inquinamento sono state inviate alla Capitaneria di porto da Legambiente Priolo che ha ricevuto la segnalazione e che ha chiesto “di verificarne la provenienza e di individuare al più presto possibile le responsabilità”.

Una motovedetta della Capitaneria di porto di Augusta si è recata sul luogo indicato e, come ci ha riferito, non ha trovato più nulla in quanto si tratterebbe di mucillagine, ovvero agglomerati di microalghe che si aggregano soprattutto quando c’è caldo creando delle forme schiumose che poi si dissolvono.

Sarebbe, dunque, un fenomeno prettamente naturale abbastanza diffuso nelle acque megaresi, ciò nonostante è stato effettuato un campionamento dell’acqua per farlo analizzare dall’Arpa.