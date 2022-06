Augusta, “Green week 2022”: una giornata di studi per gli alunni del comprensivo Todaro

C’è anche il terzo istituto comprensivo Todaro tra le scuole siciliane che hanno preso parte alle iniziative di educazione ambientale realizzate dall’università di Catania in occasione della “Green week 2022”, il più grande evento dedicato alla politica ambientale europea, con l’obiettivo di far scoprire alle future generazioni alcuni “scrigni” della natura della Sicilia orientale per promuovere la cultura della tutela degli ambienti naturali e non disperdere il patrimonio culturale presente sul territorio siciliano.

Nei locali del terzo istituto comprensivo Todaro numerosi studenti sono stati coinvolti in una giornata di studi sul tema “Green deal: l’Europa a favore dell’ambiente, per il futuro del pianeta”. Tra i temi illustrati dal personale dell’ateneo catanese l’impegno dell’Europa e i vantaggi nel raggiungere gli obiettivi del Green deal: tutela della biodiversità, cibo più sano, edifici rinnovati ed efficienti dal punto di vista energetico, energia più pulita, prodotti che possono essere riciclati. Ma anche il lavoro che tutti i giorni gli enti gestori delle aree naturali protette terrestri e marine affrontano per tutelare i piccoli scrigni di biodiversità a loro affidati e che entrano a far parte di quel 30% di patrimonio che l’Ue vuol raggiungere come obiettivo entro il 2030.

Tra le iniziative organizzate dall’area della Terza missione e dall’Ufficio gestione riserve dell’ università di Catania la piantumazione da parte degli studenti, con il sostegno di numerosi genitori, di giovani essenze di carrubi, querce e olivastri nella Riserva naturale integrale “Complesso immacolatelle e Micio Conti” di San Gregorio. Una “piccola” azione concreta contro l’emissione di Co2 e per contrastare l’erosione e la perdita di biodiversità a causa degli effetti devastanti dei cambiamenti climatici sul nostro pianeta.

Ad Aci Trezza il personale della Riserva naturale integrale “Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi” ha donato agli alunni dell’Istituto comprensivo “Falcone e Borsellino” una pianta di melograno per invitare le giovani generazioni ad un maggiore senso di responsabilità verso il patrimonio verde del territorio. Un’iniziativa svolta in collaborazione con il Centro studi Acitrezza e il Comune di Aci castello.

Un numeroso gruppo di studenti del dodicesimo istituto comprensivo Belvedere di Siracusa, invece, ha visitato il Museo del carsismo Ibleo adiacente alla Riserva naturale integrale “Grotta Monello” e ha seguito lezioni all’aperto tra sentieri carsici e vegetazione mediterranea a lentischi e mirti nelle aree protette “Grotta Palombara” e “Complesso speleologico Villasmundo-Sant’Alfio” di Melilli gestite dall’università di Catania. Ad Agira, nell’ambito di un progetto Erasmus, il personale d’ateneo ha guidato gli studenti dell’Istituto comprensivo “Giusti Sinopoli” lungo i sentieri della Riserva naturale orientata “Vallone di Piano della Corte” gestita dall’università di Catania.