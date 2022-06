Augusta, “#Green future Fai”, tre squadre del Ruiz alle finali nazionali del concorso

Tre squadre dell’istituto tecnico settore economico indirizzo Turismo del Gaetano Arangio Ruiz, si sono qualificate, uniche nella provincia di Siracusa, alla fase nazionale del concorso #Green future, promosso dal Fai, Fondo ambiente italiano, che ha visto gareggiare, quest’anno, oltre 20000 studenti con l’obiettivo di suscitare e far maturare negli alunni una coscienza di luogo relativa al territorio in cui vivono, attraverso l’ideazione di piccoli progetti per la salvaguardia e la valorizzazione di aree verdi della loro città.

I lavori degli alunni, guidati dalle docenti Stefania Anfuso e Matilde Magnano, sono stati apprezzati dalla giuria che li ha selezionati tra i 400 progetti finalisti in tutta l’Italia, premiandone l’efficacia comunicativa, l’originalità e la fattibilità. I tre gruppi, “Le memories” (Sara Calderone, Alessia Castoro e Giulia Didomenico della classe 3AT), “Tribra” (Maria Bravo Gutierrez e Elisa Trigilio di 4AT) e “Gio & Vane” (Giorgia Giustini e Vanessa Ranno di 5AT) hanno dapprima esplorato il territorio di Augusta, individuato un’area di intervento, proponendone una riqualificazione nell’ottica della sostenibilità ambientale.

Nello specifico “Le memories” hanno deciso di valorizzare i resti della chiesa di Gesù e Maria, istituendo un giardino della memoria per i caduti della Seconda Guerra mondiale; le “Tribra” hanno concentrato il loro lavoro su una parte delle saline di fronte piazza Unità d’Italia, per trasformarla in un luogo didattico dedicato al birdwatching e non solo; infine il progetto del team “Gio & Vane” ha riguardato, invece, la valorizzazione di un’area verde esistente, la parte ad ovest della Villa comunale, con opere che sviluppino il senso di comunità e di identità mediterranea.

Le studentesse hanno ricevuto gli attestati di merito durante il seminario “Augusta e il suo mare”, organizzato dalla delegazione Fai di Siracusa, dal Ruiz e dal Comune di Augusta a conclusione di un percorso per le competenze trasversali e l’orientamento, Pcto, che ha visto impegnati gli alunni della quarte classi del settore economico in veste di “apprendisti ciceroni” alle giornate Fai di primavera. L’incontro, moderato dal capo delegazione Fai di Siracusa, Sergio Cilea, ha visto la partecipazione del direttore del civico Museo della Piazzaforte, Antonello Forestiere, dell’assessore alla Cultura, Giuseppe Carrabino, del sindaco, Giuseppe di Mare, della dirigente del Ruiz, Maria Concetta Castorina, della delegata Fai Scuola, Nicoletta Longo e del docente Paolo Trigilio , tutor insieme alla collega Magnano del Pcto.

Soddisfatta la dirigente scolastica sia della proficua collaborazione con il Fai che dei lavori delle studentesse premiate, che hanno dimostrato come la tutela dell’ambiente che ci circonda debba riguardare da vicino ciascun componente della collettività.