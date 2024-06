Augusta, gommone sugli scogli a Brucoli: soccorsa una famiglia

È finita fortunatamente bene la disavventura della tarda mattinata di oggi, a Brucoli, per una famiglia a bordo di un gommone. Era uscita in mare quando pare che ad un certo punto il motore del natante si sarebbe spento, lasciando l’imbarcazione in balia del forte vento che soffia da stamattina e del mare mosso che l’hanno fatta finire praticamente sugli scogli.

Tutto è avvenuto nello specchio acqueo sotto il castello dove il gommone è rimasto incastrato tra gli scogli.

Scattati i soccorsi sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria di porto, i Vigili del fuoco, i Carabinieri e un’ambulanza del 118 per le prime cure alle persone, compresi alcuni bambini, che si trovavano a bordo del natante e che hanno riportato solo qualche escoriazione.