Augusta, Golden Glove 2020 Europe cup di Kickboxing: argento e bronzo pe Jaafar e Divico

Una medaglia d’argento da vice campione d’Europa per Giuseppe Jaafar e un bronzo per l’allenatore e presidente del Team Carmelo Di Vico, che chiude così in bellezza la sua carriera agonistica avendo deciso di continuare a fare solo l’allenatore. Sono tornati, dunque, vittoriosi da Conegliano, nel trevigiano gli atleti del Team DiVico che hanno gareggiato sabato ai Golden Glove 2020 Europe cup promossi dalla Wako, la world association kick boxe organizations nella categoria-89 kg Kick light senior.

Sette gli avversari, i due augustani dopo aver vinto i primi due incontri sono arrivati in semifinale, con Jaafar che ha avuto la meglio accedendo alla finale contro l’ irlandese Michael Lampert e Di Vico che, invece, è stato fermato dal beniamino di casa Nicola Bernardi nonché anche pugile agonista. Jaafar si è poi dovuto arrendersi all’irlandese portando a casa comunque un ottimo secondo piazzamento mentre Vico è riuscito, d’esperienza, ad arrivare terzo durante un mach di spareggio con Antonio Mele di Belluno.

“Mi sarei aspettato un esito più a mio favore dai giudici guardando il video del match con il pugile agonista Bernardi” – ha commentato Di Vico che si dice comunque molto soddisfatto dell’ “ottimo risultato guardando all’alta qualità dell’evento che ha portato in alto il nome di Augusta, unico team presente da tutta la Sicilia orientale. Un ringraziamento speciale va a Giuseppe Rapisarda che ha diretto le gare facendoci da coach – ha aggiunto- questa era la mia ultima gara da atleta, da oggi solo allenatore appenderò i guantoni al chiodo dopo 12 anni, 34 gare disputate e tre titoli vinti”.