Augusta, gli studenti del Ruiz sulle tracce della storia del confine orientale

Ci sono lezioni che non si esauriscono tra le mura di un’aula, ma richiedono di mettersi in cammino per essere comprese davvero. È quanto accaduto a trentuno studenti delle classi quinte dell’Istituto Superiore ” Gaetano Arangio Ruiz” che, dal 29 marzo all’ 1 aprile, hanno partecipato al “Viaggio del Ricordo”, un itinerario formativo e toccante attraverso i luoghi simbolo delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie a un bando promosso e finanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, di cui il Ruiz è stato assegntario grazie ad un progetto curato dalla prof.ssa Tania Rizzotti, che ha guidato la delegazione insieme alle colleghe Alessandra Aloisi e Stefania Anfuso.

Il viaggio è stato una vera e propria immersione nella complessità del Novecento italiano sulla frontiera orientale. La prima tappa a Mestre, presso il Museo del ‘900, ha fornito le coordinate storiche necessarie per affrontare le tappe successive, più cariche di impatto emotivo.

A Basovizza, sotto la guida esperta di Massimo Tunin, gli studenti hanno sostato davanti alla foiba, monumento nazionale, ascoltando il racconto delle tragiche vicende che segnarono quegli anni. Il percorso è proseguito a Gorizia, dove Maria Grazia Ziberna, presidente dell’ANVGD di Gorizia, ha illustrato la singolare storia di una città divisa tra Italia e Slovenia, simboleggiata dal passaggio nel Parco della Rimembranza e in Piazza della Transalpina.

Uno dei momenti più suggestivi si è svolto oltre il confine, a Piemonte d’Istria. In questo borgo medievale oggi quasi disabitato in territorio croato, i ragazzi, accompagnati dalla guida Franco Biloslavo e accolti dal sindaco Claudio Stocovaz, hanno toccato con mano il vuoto lasciato dall’esodo: case abbandonate e storie di famiglie che dovettero scegliere tra la propria terra e la propria identità.

L’impatto emotivo è culminato nella visita al Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste, dove sono custodite le masserizie degli esuli, mobili, stoviglie, ricordi di una vita quotidiana spezzata e al Centro Raccolta Profughi di Padriciano, testimonianza dei difficili anni dell’integrazione in Italia.

“E’ stata più di una gita scolastica” – ha commentato la prof. ssa Tania Rizzotti – “Ogni tappa ha offerto ai ragazzi l’occasione di confrontarsi con una memoria viva e concreta che continua a interrogarci sul valore della libertà, dell’accoglienza e della dignità umana.”

Il viaggio si è concluso con un profondo senso di gratitudine verso le guide e le istituzioni che hanno trasformato una pagina dei libri di storia in un’esperienza formativa indelebile. Per i trentuno maturandi del Ruiz, questo non è stato solo un viaggio d’istruzione, ma un percorso di crescita civile che resterà impresso nella loro memoria personale.