Augusta, gli studenti del Ruiz premiati al Convegno internazionale di Studi Pirandelliani

Dal 2 al 5 dicembre 2025 un gruppo di studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “ Gaetano Arangio Ruiz” di Augusta, accompagnato dalle docenti Alessandra Aloisi e Tania Rizzotti, ha partecipato con entusiasmo e impegno al 62° Convegno Internazionale di Studi Pirandelliani, svoltosi tra Palermo e Agrigento con la collaborazione di istituzioni culturali, universitarie e scuole provenienti da tutta Italia. Il convegno, uno degli appuntamenti più prestigiosi nel panorama degli studi pirandelliani, è stato dedicato questo anno al tema “Ricordando Marta Abba, primattrice del Teatro d’Arte e i suoi successi nelle stagioni 1925-28”.

Organizzata dal Centro Nazionale di Studi Pirandelliani, la manifestazione ha accolto oltre 400 studenti provenienti da numerosi istituti superiori italiani e ha visto alternarsi momenti di approfondimento teorico a laboratori creativi e attività performative.

Per i ragazzi del “Ruiz”, la partecipazione al convegno ha rappresentato un percorso di studio e crescita; è stata l’occasione per confrontarsi con la figura di Luigi Pirandello e con il suo mondo culturale attraverso relazioni accademiche, lavori di gruppo, discussioni critiche e attività creative. Essi hanno potuto assistere a interventi di docenti universitari e studiosi, approfondendo la complessa relazione tra Pirandello e Marta Abba, musa e interprete privilegiata del grande drammaturgo siciliano.

Gli studenti del “Ruiz” hanno presentato un corto metraggio dal titolo “ Marta Abba una musa rivoluzionaria” e una tesina dal titolo “ Profilo di un’attrice”, due lavori che hanno riscosso grande interesse e che, nella cerimonia conclusiva al Palacongressi di Agrigento, sono stati premiati con una targa prestigiosa nella categoria del cortometraggio.

Ecco i nomi degli studenti che hanno rappresentato con orgoglio il “Ruiz”: Bassetto Martina (5CL), Carani Anna Maria (5BI), Conti Sara (5BL), Coco Alessandro (5BI), Giovannello Vittoria (5BL), Licciardello Claudio (5BI), Morales Bejarano Heimy Andrea (5CL), Patania Simone (5BI), Pinto Lorenzo (5BI), Sedita Leonardo (5BI) e Vindigni Lorenzo (5BI).

“La partecipazione al Convegno Pirandelliano ha permesso ai nostri studenti di vivere un’esperienza educativa che ha unito studio teorico, pratica creativa e convivialità culturale, permettendo loro di esplorare la figura di Pirandello come voce viva, capace di dialogare con le sfide del presente” – ha commentato con grande soddisfazione la dirigente scolastica prof.ssa Maria Concetta Castorina– “Un riconoscimento che conferma la vitalità culturale del “Ruiz” e la capacità dei nostri studenti di distinguersi in contesti nazionali di alto profilo”.