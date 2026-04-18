Augusta, gli studenti del Ruiz diventano sentinelle del Castello di Brucoli

Trasparenza, monitoraggio civico e amore per il territorio. Sono questi gli ingredienti che vedono protagonisti gli studenti dell’Istituto Superiore “Gaetano Arangio Ruiz”, impegnati nel prestigioso progetto nazionale “ASOC A Scuola di OpenCoesione” per l’anno scolastico 2025-2026.

Dopo il recente incontro in Aula Magna con la dottoressa Maria Mollica Lazzaro, responsabile di EuropeLoveSicily del Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana, il percorso entra nel vivo. La tappa di Augusta fa parte infatti di un ciclo di dieci laboratori itineranti in tutta la Sicilia, voluti per fornire ai giovani gli strumenti critici e tecnici necessari a comunicare i risultati della loro ricerca.

Gli studenti delle classi 2EQ e 3CL, guidati dalle docenti referenti Gaetana Rizzotti e Letizia Mirabile hanno scelto un obiettivo ambizioso e dal profondo valore simbolico per la comunità megarese: il monitoraggio delle opere di restauro del Castello di Brucoli.

Attraverso l’analisi dei dati pubblici, i ragazzi stanno verificando come vengono impiegati i fondi di coesione destinati a questo bene monumentale, inserito nella categoria “Cultura, Turismo e Infrastrutture”. Non si tratta solo di studio teorico, ma di vera cittadinanza attiva: gli studenti analizzeranno l’iter amministrativo, incontreranno le istituzioni e realizzeranno visite in loco per documentare lo stato di avanzamento dei lavori.

Il progetto ASOC, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con la Regione Siciliana e la rete territoriale “Amici di OpenCoesione – Palestra Per la Mente ETS”, segue un iter rigoroso diviso in tre fasi: Progettare, cioè lo studio delle politiche di coesione e la creazione dei “team-classe”; Monitorare: ricerca sul campo, interviste ai soggetti attuatori e pubblicazione di report su portali specializzati come Monithon; Raccontare: creazione di format creativi (video, podcast, campagne social) per sensibilizzare la cittadinanza.

Il percorso culminerà il 9 maggio, in occasione della Festa dell’Europa, con la pubblicazione delle classifiche regionali. I team più meritevoli potranno ambire agli ASOC Awards 25/26, che mettono in palio esperienze di altissimo profilo istituzionale: dalle visite al Senato della Repubblica e a Palazzo Chigi, fino a sessioni interattive presso lo spazio “Esperienza Europa – David Sassoli” a Roma.

Inoltre, la Regione Siciliana, attraverso il portale EuropeLoveSicily, assegnerà ulteriori riconoscimenti ai team isolani che si saranno distinti per la capacità di raccontare come i fondi europei stiano cambiando il volto della Sicilia.

Con la partecipazione ad ASOC, il Ruiz si conferma un’istituzione all’avanguardia nella didattica innovativa. Formando “sentinelle civiche” capaci di leggere i dati e vigilare sulla spesa pubblica, la scuola non solo tutela il patrimonio locale, come il Castello di Brucoli, ma prepara cittadini consapevoli, pronti a costruire una società più trasparente ed efficiente.