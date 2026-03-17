Augusta, gli studenti del liceo Classico Megara protagonisti al concorso Agòn di Greco

“Vivere secondo giustizia non solo è corretto, ma anche conveniente per il presente e per il futuro”, tratto dalla “Pace” di Isocrate.

Il 5 marzo nei i locali del Liceo Classico “Matteo Raeli” di Noto, si è svolta la II edizione dell’Agòn di Greco a livello nazionale, indetto dalla Diocesi di Noto in collaborazione con l’Istituto Superiore d’Istruzione Secondaria “Matteo Raeli”.

Ai partecipanti, studenti delle classi del triennio, è stata richiesta la traduzione di un brano di greco con annesso commento stilistico e linguistico, tratto dall’opera di Isocrate, la “Pace”.

Al bando hanno aderito scuole appartenenti a tutta Italia: il Liceo Classico Statale “Massimo D’Azeglio” di Torino, il Liceo Classico “Giosuè Carducci” di Viareggio, il Liceo Classico “Beccaria” di Milano, il Liceo Classico “Emanuele Duni” di Matera, il Liceo Classico “Ernesto Cairoli” di Varese, il Liceo Classico “Bonaventura Secusio” di Caltagirone, il Liceo Classico “ Giovanni Falcone” di Barrafranca, il Liceo Classico “Megara” di Augusta, il Liceo Classico “Matteo Raeli” di Noto, il Liceo Classico “Umberto I” di Ragusa e il Liceo Classico “Giuseppe Mazzini” di Vittoria.

Gli alunni Lorenzo Ballotta della 3^A del Liceo Classico e Federica Ternullo della 5^A Liceo Classico, accompagnati e coadiuvati dalla docente di Latino e Greco Gabriella Lombardo, con coraggio e dedizione si sono cimentati nella traduzione di un brano dal greco all’italiano tratto dall’opera retorica di Isocrate ricevendo il 7 marzo, giorno della premiazione, gli elogi della Presidente di Commissione prof.ssa Olimpia Imperio, docente di Lingua e Letteratura Greca all’Università di Bari, e gli encomi da parte del Vescovo della Diocesi di Noto mons. Salvatore Rumeno.

Federica si è classificata al 4° posto per la corretta e attinente traduzione e in particolare per il suo commento linguistico e retorico, in cui aveva contestualizzato il tema della giustizia e della libertà di pensiero a favore di una politica estera corretta, facendo riferimento agli ideali politici di Mahatma Gandhi e alla situazione attuale politica, mentre Lorenzo ha ottenuto l’attestato della menzione d’onore per il commento storico-retorico, in cui si faceva riferimento alla politica Ateniese e alla giustizia equa, modello da seguire ai giorni nostri.

Gli importanti risultati così ottenuti sono stati accolti con grande soddisfazione dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Fabrizia Ferrante e dall’intera comunità scolastica.