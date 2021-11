Augusta, gli staccano la corrente a casa e pretende di averla riattivata brandendo un’accetta: arrestato 56enne

Gli staccano la corrente elettrica perchè non paga le bollette, ma pretende che gli venga riattivata e, ubriaco, minaccia l’impiegata con un’accetta. È stato per questo arrestato in flagranza di reato per estorsione aggravata e resistenza e minaccia a pubblico ufficiale un uomo di 56 anni, di origine rumena che si trova ora ai domiciliari.

L’uomo intorno alle 13 di ieri si è presentato nel punto vendita della Borgata di un’azienda erogatrice dell’energia elettrica per chiedere che gli venisse riattivata la fornitura, sospesa da 12 giorni, perché non aveva pagato. Secondo quanto riferisce la polizia il 56enne era in evidente stato di alterazione psicofisica, dovuta all’eccessiva assunzione di alcoolici, e davanti all’impiegata si è presentato brandendo un’accetta che, di solito usa per lavorare e per tagliare la legna, convinto di dover riavere la luce in casa. Di fronte alle gravi minacce l’impiegata ha chiamato la polizia che è intervenuta con una Volante e anche davanti agli agenti l’uomo ha continuato a minacciare di morte e a non voler entrare in auto, ritenendosi una vittima.

È cosi scattata anche la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale da parte dei poliziotti che sono riusciti a bloccarlo, disarmarlo e portarlo in commissariato.