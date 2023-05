Augusta, gli scavi a Megara Hyblaea della Scuola francese di Roma

Una cisterna che raccoglie l’acqua che fuoriesce dalle faglie dell’altopiano meridionale, un pozzo circolare il cui abbandono sembra relativamente antico, intorno alla metà del VI secolo a C. e un possibile bothros (fossato) il cui ultimo riempimento è databile alla seconda metà del VII secolo. Sono le ultime scoperte effettuate al sito di Megara Hyblaea dalla missione francese di scavi presentata, nei giorni scorsi, durante una conferenza stampa promossa da Archeoclub di Augusta. Ad illustrare lo stato dell’arte è stato Jean-Christophe Sourisseau, professore di Archeologia all’ università di Aix-Marseille e direttore della missione francese insieme con Reine-Marie Bérard, alla presenza di Frédéric Mège, di Ségolène Maudet e di studenti di università francesi e italiane.

L’archeologo francese ha ricordato che lo scavo del sito nasce nel 1949 da una collaborazione tra la Scuola francese di Roma e la Soprintendenza archeologica di Siracusa e ha avuto un nuovo permesso di scavo per il 2023. A iniziare fu un giovane membro della Scuola francese di Roma, François Villard, che voleva avvicinarsi il più possibile alla vita dei coloni greci e che nel 1950 fu accompagnato da un nuovo membro da Georges Vallet con cui si creò una vera squadra che ha prodotto, tra gli altri, uno studio importante sull’urbanistica del settore dell’agorà arcaica che mostrava che esisteva un’urbanistica razionale e organizzata nelle città coloniali greche dalla fine dell’VIII secolo. aC, mentre tutti gli archeologi e gli storici ritenevano che la nascita dell’urbanistica regolare fosse dovuta al genio di un certo Ippodamo di Mileto durante la seconda metà del V secolo a.C.

Dopo la morte di Vallet nel 1994, il sito è entrato in una forma di relativo letargo per riprendere nel 2006: “Abbiamo impiegato 5 anni a scavare un settore situato ad est del grande santuario di nord-ovest – ha spiegato- Il nostro obiettivo era di capire il piano urbanistico in questo settore noto come altopiano occidentale, la data della sua fondazione, di comprendere l’integrazione del santuario in questo piano urbano e di esplorare il rapporto tra il santuario e un fossato neolitico più antico. Per completare la squadra, abbiamo chiesto di occuparsi dello scavo e dello studio di questo fossato a Massimo Cultraro, del Cnr di Catania. Questo programma con la sua collaborazione è terminato nel 2021”. Gli scavi si sono poi diretti al settore dell’Arenella, vasta depressione naturale situata tra gli altipiani nord e sud, un’ area meno conosciuta del sito. Le indagini geofisiche effettuate negli ultimi anni sugli altipiani offrono una restituzione degli assi urbani che sembrano convergere verso quest’area, l’ultimo scavo rivelò la presenza di un edificio molto grande con una facciata di almeno 60 metri di lunghezza, realizzato con grandi blocchi quadrati, che occupa il margine occidentale di questo spazio.

“La pianta di questo edificio è tuttavia così complessa che ci è impossibile capire la sua funzione. – ha aggiunto- Tuttavia, sembra ovvio che questo edificio che potrebbe essere nella sua fase iniziale una grande stoà guardasse verso est, cioè verso questo spazio molto grande fino al mare di cui non sappiamo nulla, alcuni vogliono questo spazio a causa della scoperta della base come di un piccolo monumento dato che reca sulla base un’iscrizione in greco di un certo Phinthylos che offre il monumento. Tuttavia anche questa iscrizione è orientata verso est e il monumento è posto ad est della facciata. Tutto fa pensare che questo monumento e l’ampio spazio ad est dovessero aver costituito un importante spazio pubblico o religioso della città”.

Per capire e interpretare una stratigrafia precisa e le diverse fasi di questo monumento dallo scorso anno si è esplorata una striscia di terra perpendicolare al monumento, resti lasciati sul posto dai precedenti scavi tra due saggi, quest’anno la missione ha deciso di esplorare un piccolo settore situato sulle pendici dell’altopiano meridionale, scoprendo le strutture di età arcaica: una cisterna che raccoglie l’acqua che fuoriesce dalle faglie dell’altopiano meridionale, nonché un pozzo circolare il cui abbandono sembra relativamente antico, intorno alla metà del VI secolo aC. “E poi abbiamo scoperto molto recentemente anche quello che identifichiamo come un possibile bothros il cui ultimo riempimento – ha precisato- è databile alla seconda metà del VII secolo, il che indica che era in uso durante le prime generazioni di coloni greci. Si tratta di una struttura circolare, scavata nel terreno precedente in cui i greci, nell’ambito di rituali, depositavano vasi in grandissima quantità. Quando era pieno, il tutto veniva chiuso con un buon spessore di pietra, come si vede nella foto. La presenza di questo tipo di struttura è piuttosto rara e deve essere probabilmente associata ad un culto e molto probabilmente ad un’area di culto vicina, il che rafforza la nostra ipotesi di un’area pubblica o religiosa sottostante. Stiamo ancora scavando questo bothros oggi, potremmo essere in grado di dirvi qualcosa in più tra qualche giorno o mese sperando che gli scavatori clandestini ci lasciano in pace”. Nella notte tra sabato e domenica infatti, i tombaroli si sono fatti sentire nell’area facendo danni, la missione in futuro prevede di continuare lo scavo e soprattutto l’esplorazione di tutta l’area, con una vasta campagna di prospezioni geofisiche.

La conferenza stampa si è svolta accanto all’Antiquarium, i cui lavori, finanziati dalla Regione Siciliana non sono ancora partiti perché “manca l’affidamento dell’incarico”,– ha detto il direttore Giuseppe D’Urso che guida il parco archeologico Leontinoi-Megara Iblea ad interim, al posto Lorenzo Guzzardi, andato in pensione. D’Urso proviene dal Parco archeologico di Catania, dove l’autonomia è partita a settembre e ha sottolineato la situazione delicata in cui si trova il Parco di Leontini e Megara che “dal punto di vista amministrativo ha delle grosse carenze legate soprattutto all’organico” che rallentano l’autonomia economica e finanziaria. “Quando a febbraio, marzo abbiamo fatto i primi sopralluoghi a Megara sinceramente mi sono scoraggiato perché la situazione era alquanto drammatica, soprattutto per quanto riguarda le aree esterne interessate dagli incendi che si presentavano in situazioni di pericolo”- ha detto D’Urso che ha autorizzato il riavvio della missione che si è potuta svolgere anche grazie all’ aiuto di privati che hanno risolto le criticità che si sono verificate a seguito del cattivo tempo di febbraio- marzo, quando alcuni alberi sono stati spaccati a metà ed erano pronti a crollare: “l’Hangar team è intervenuta riuscendo a far potare tutti gli alberi pericolanti, i cui sfalci sono stati poi conferiti alla Gespi che ha sollevato l’associazione di una spesa abbastanza pesante,” come ha sottolineato Mariada Pansera che guida l’Archeoclub. Della società che poco distante ha un inceneritore alla conferenza stampa era presente Gianluca Amara insieme a Luca Pellino, direttore della cementeria Buzzi unicem, impianto vicino del sito archeologico che ha dato una mano per tagliare l’erba, per piccoli lavori e per fare in modo che questo sito sia accessibile a tutti i turisti, che in passato si sono lamentati anche per la biglietteria. Così l’immobile fatiscente è stato riqualificato con la collaborazione di Marisicilia, rappresentato da Tiziano Garrapa, capo di stato maggiore, alla conferenza era presente anche Alessandra Castorina, funzionario della sezione archeologica del sovrintendenza di Siracusa.

E se è vero che il contributo del volontariato e dei privati è importante “non deve assolutamente passare il messaggio che le associazioni di volontariato debbano fare tutto da sole– ha sottolineato Pansera- noi interveniamo ma non dobbiamo essere lasciate da sole, anche chi è un po’ sopra di noi può avere, anzi più di noi, gli strumenti e le parole giuste per ottenere e fare qualcosa. Si parla di memoria, di promozione del turismo del territorio ma il territorio come lo promuovi se poi lo presenti male”– ha sottolineato la presidente dell’associazione che ha anche avvito un progetto con i diversamente abili dell’associazione 20 novembre project per far si che il sito possa diventare accessibile e fruibile a chiunque.

“Abbiamo voluto integrare la preparazione storica e artistica dei ragazzi con l’esperienza diretta del bene archeologico – ha spiegato Lucia Fichera, segretaria di Archeoclub- e quindi li abbiamo accompagnati e li accompagneremo fino all’11 di giugno in una conoscenza del territorio”. Una prima lezione è stata fatta in aula, i ragazzi hanno visto alcuni video, in un altro incontro hanno partecipato ad un gioco ludico con le anfore e prossimamente vivranno da vicino uno scavo, simulando uno scavo archeologico e per un giorno saranno archeologi, con il ritrovamento, la catalogazione, la pulizia. Il terzo step è l’ultimo conclusivo del 11 giugno, quando faranno le “guide turistiche” per un giorno e quindi accompagneranno i visitatori che saranno l’associazione, i nostri volontari o i genitori.

L’altra collaborazione avviata è con il Centro studio storico militare rappresentata alla conferenza stampa dal segretario Mimmo Collorafi e per creare una sezione di archeologia di guerra. Con il Parco archeologico e con il centro studi Archeolcub parteciperà alle giornate europee dell‘archeologia 2023 in programma sabato 17 giugno a Megara Hyblaea, con un’iniziativa itinerante sulla storia militare del sito archeologico. Si comincia con una passeggiata sulle mura di cinta arcaiche per poi ritornare nell’agorà dove Alessandra Traversa, docente del liceo Megara, parlerà di letteratura, società, personaggi storici tra i quali Epicarmo e poi introdurrà all’Antiquarium con la docente Cettina Messina, che parlerà delle origini della farsa, della comicità della Magna Grecia, cui seguirà una breve performance. Il tutto sarà accompagnato da musiche di flauto antico del maestro Carmelo Salemi.