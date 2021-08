Augusta, gli brucia l’auto per un debito di droga non pagato e lo minaccia di morte: in carcere

Avrebbe dato a fuoco alla macchina di un assuntore di sostanze stupefacenti, che non avrebbe pagato un debito di droga, arrivando anche a minacciarlo più volte di morte. Con l’accusa di tentata estorsione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e danneggiamento aggravato ieri pomeriggio è finito in carcere ieri Antonino Lanzafame, di 47 anni, già vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, raggiunto da un’ordinanza di misura cautelare della custodia in carcere.

I fatti si riferiscono allo scorso novembre quando la Volante Augusta intervenne nella zona di contrada Scardina per la segnalazione di un’autovettura in fiamme. Nonostante i vigili del fuoco non avessero fornito alcuna indicazione sull’eventuale natura dolosa dell’incendio, né il proprietario avesse riferito di un possibile atto intimidatorio, furono ugualmente avviate le indagini da parte del Commissariato di Augusta, diretto da Guglielmo La Magna e coordinate dalla Procura di Siracusa, che portarono ad accertare che il danneggiamento dell’autovettura sarebbe maturato a seguito di un debito non saldato per la compravendita di stupefacenti.

Secondo quanto riferisce la polizia, il proprietario dell’auto, assuntore di sostanze stupefacenti, non avrebbe saldato un consistente debito con Lanzafame che avrebbe provato a riscuotere quei soldi con minacce e intimidazioni fino ad arrivare a bruciare l’autovettura del tossicodipendente. Non pago di quanto fatto, il quarantasettenne sarebbe arrivato anche a minacciare più volte la vittima di morte.

A seguito dei riscontri investigativi, alla luce della gravità dei fatti e dei numerosi precedenti di polizia, il Pm titolare delle indagini ha richiesto la misura cautelare del carcere che il Gip del Tribunale di Siracusa ha accolto e così Lanzafame è stato accompagnato nella casa circondariale di Cavadonna, a Siracusa.

Inoltre, durante l’esecuzione della misura cautelare è stata effettuata una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire 12 grammi di cocaina, facendo scattare anche l’arresto in flagranza per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.